Darren Bent pense que Frank Lampard pourrait avoir du mal à obtenir un autre poste de direction après un retour lamentable à Chelsea.

La légende du Blues est revenue à Stamford Bridge par intérim en avril après le limogeage de Frank Lampard.

Le succès a cependant été incroyablement limité, Chelsea n’ayant gagné qu’une seule fois sous Lampard depuis son retour.

L’ancien milieu de terrain avait eu des difficultés cette saison à Everton auparavant, et Bent ne pense pas qu’il trouvera le succès sur le marché du travail de direction après cette saison.

S’adressant à Andy Goldstein sur talkSPORT Drive, il a déclaré: « Je ne le vois pas trouver un autre emploi.

« Il a réussi huit matchs de Premier League, huit, et en a perdu six, c’est épouvantable. Il en a réussi dix dans toutes les compétitions et en a perdu huit. »

« Je pense que c’est un homme fier », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Lampard s’en souciait, avant d’ajouter : « Je pense qu’il est [going into games to win them].

« Mais il y a clairement des joueurs qui le laissent tomber et il sent qu’il ne peut pas faire confiance. »

Goldstein a listé Thiago Silva, Christian Pulisic, Joao Felix et Kalidou Koulibaly comme des joueurs qui étaient sur le banc lors de leur défaite 4-1 contre Manchester United jeudi soir, et Bent a déclaré : « Ouais mais clairement, il sent qu’il ne peut pas obtenir un déconnectez-vous d’eux. »

« Eh bien, c’est ça votre travail, n’est-ce pas, gérer ? » son co-animateur a répondu, avant que Bent n’ajoute: « Mais s’ils jouent mal, vous ne pouvez pas simplement les jouer pour le plaisir.

« Je ne le vois pas trouver un autre emploi ! » 😨 « Il a réussi 8 matchs et en a perdu 6, c'est épouvantable ! » 🤯 Darren Bent et Andy Goldstein discutent de l'avenir de Frank Lampard en tant que manager après son mauvais mandat à #CHE 😥

Goldstein a répondu: « Non, mais, un excellent exemple, vous regardez Crystal Palace et Roy Hodgson. Je ne pensais pas qu’il pourrait renverser la vapeur, mais il l’a fait, les mêmes joueurs, une mélodie complètement différente d’eux. Eddie Howe [Newcastle]mêmes joueurs…

« Oui, mais certains de ces joueurs dont vous parlez ici jouaient mal avant même que Frank n’arrive », a répondu Bent.

Cependant, Goldstein a mentionné un autre exemple de succès managérial, cette fois à Aston Villa : « Unai Emery, excellent exemple.

« Impossible de gagner pour le caramel sous Steven Gerrard, Emery arrive, même groupe, volant. Tout dépend du manager. »

Après sa défaite 4-1 contre United, Chelsea n’a plus qu’un match à jouer avant de pouvoir mettre fin à une saison lamentable.

Ils affronteront Newcastle le dernier jour, les Blues étant actuellement 12e du classement de la Premier League après avoir terminé 3e la saison dernière.