Darrelle Revis et Devin Hester en tête d’affiche des finalistes du Temple de la renommée de 2023

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

L’un des meilleurs virages fermés de l’histoire de la NFL et peut-être le plus grand joueur de retour à avoir jamais joué au jeu font partie des 15 finalistes sélectionnés pour la classe Pro Football Hall of Fame de 2023, a-t-on annoncé mercredi.

La demi de coin Darrelle Revis et l’homme au retour rapide Devin Hester sont en tête d’affiche d’une liste qui comprend trois autres demis défensifs en sécurité Darren Woodson et les demis de coin Ronde Barber et Albert Lewis.

Les autres joueurs défensifs sur la liste des finalistes de la veste dorée sont les rushers DeMarcus Ware, Dwight Freeney et Jared Allen, ainsi que les secondeurs Patrick Willis et Zach Thomas.

Les receveurs Torry Holt, Reggie Wayne et Andre Johnson ont fait la coupe. Se joignent à eux le joueur de ligne offensive Willie Anderson et Joe Thomas.

Freeney, Revis et Thomas sont finalistes dans leur première année d’éligibilité, tandis que Johnson, Allen, Hester et Ware en sont à leur deuxième année.

Revis a été sélectionné quatre fois dans la première équipe All-Pro et six fois au Pro Bowl au cours de ses 11 saisons dans la NFL, dont huit avec les Jets de New York. Il a également remporté un Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de la saison 2014.

Hester a également disputé 11 saisons dans la NFL, dont huit avec les Bears de Chicago. Il détient le record de la NFL pour la plupart des retours de touché sur les équipes spéciales avec 20 (14 bottés de dégagement, cinq coups d’envoi, un panier manqué).

Sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2006 à Miami, Hester a été élu à trois Pro Bowls, a remporté 13 récompenses de joueur des équipes spéciales de la semaine et a été élu dans l’équipe All-Decade de la NFL des années 2000.

Les joueurs doivent avoir participé à cinq saisons consécutives de la NFL pour être considérés et nominés pour l’élection au Temple de la renommée du football professionnel.

CLASSE DES FINALISTES DES JOUEURS DE L’ÈRE MODERNE 2023

Jared Allen

Willie Anderson

Ronde Barbier

Dwight Freeney

Devin Hester

Torry Holt

André Johnson

Albert Lewis

Darelle Révis

Joe Thomas

Zach Thomas

De Marcus Ware

Reggie Wayne

Patrick Willis

Darren Woodson

En plus des finalistes des joueurs modernes, Don Coryell a été nommé par le comité entraîneur/contributeur et trois joueurs ont été nommés par le comité senior : le secondeur Chuck Howley, le plaqueur défensif Joe Klecko et le quart-arrière Ken Riley.

Le vote final pour le Pro Football Hall of Fame aura lieu plus tard ce mois-ci par un comité de sélection de 49 personnes avant le Super Bowl LVII à Glendale, en Arizona. La classe sera annoncée en direct sur la télédiffusion “NFL Honors” prévue pour le 9 février.

La promotion 2023 du Pro Football Hall of Fame sera consacrée le 5 août à Canton, Ohio.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .