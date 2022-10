Darrell Brooks reconnu coupable dans l’attaque de voiture du défilé de Noël qui a tué 6 personnes

Un homme du Wisconsin a été reconnu coupable mercredi d’avoir tué six personnes alors qu’il conduisait son SUV lors d’un défilé de Noël l’année dernière, mettant fin à un procès au cours duquel il s’était défendu de manière erratique et parfois conflictuelle.

Le jury a déclaré Darrell Brooks coupable de six chefs d’homicide intentionnel au premier degré. Il risque une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire pour chaque chef d’accusation.

Le jury a reçu l’affaire mardi et a délibéré pendant un total de trois heures et 15 minutes mercredi matin avant d’annoncer qu’ils avaient rendu un verdict.

Brooks a conduit son véhicule Ford Escape dans le défilé de Noël à Waukesha dans la banlieue de Milwaukee le 21 novembre, quelques instants après avoir fui une dispute domestique avec son ex-petite amie, ont déclaré les procureurs.

Six personnes ont été tuées, dont Jackson Sparks, 8 ans, qui participait au défilé avec son équipe de baseball, et trois membres des Dancing Grannies, un groupe de grands-mères qui dansent lors de défilés. Des dizaines d’autres personnes ont été blessées, certaines grièvement.

La procureure du district du comté de Waukesha, Susan Opper, s’est concentrée sur l’intention de Brooks lors de ses plaidoiries finales alors que le procès d’un mois de Brooks se terminait. Son incapacité à s’arrêter après avoir frappé la première personne du défilé montre qu’il avait l’intention de tuer des gens, a-t-elle déclaré.

“Il suffit d’arrêter de conduire. C’est tout. C’est vraiment aussi simple que cela. Personne n’a dû être blessé ce jour-là s’il avait simplement arrêté de conduire”, a déclaré Opper. “Il a traversé 68 personnes différentes. Soixante-huit. Comment pouvez-vous en frapper une et continuer? Comment pouvez-vous en frapper deux et continuer? Comment pouvez-vous en frapper trois et continuer? Cela ne l’a pas un peu déconcerté. Il a continué jusqu’à ce qu’il arrive au bout et qu’il n’y ait plus de corps à frapper.”

L’adolescente Sasha Catalan, l’une des dizaines de blessés à Waukesha, est montrée avec sa tante Rocio Castillo visitant un mémorial aux victimes à Waukesha, Wisconsin, le 24 novembre 2021. (Cheney Orr/Reuters)

Elle a conclu ses remarques en diffusant une vidéo de ce qu’elle a dit être “le carnage” que Brooks a causé lors du défilé.

Le flux en direct que l’Associated Press a utilisé pour visionner le procès n’a pas tourné vers la vidéo, mais la juge Jennifer Dorow a semblé grimacer à un moment donné en la visionnant, et le procureur adjoint du district Lesli Boese a semblé étouffer ses larmes.

Brooks a d’abord plaidé non coupable pour cause de maladie mentale, mais a retiré son plaidoyer en septembre sans explication. Quelques jours à peine avant le début de son procès le 3 octobre, il a renvoyé ses défenseurs publics et a choisi de se représenter lui-même.

Perturbations fréquentes des tribunaux

Brooks a tenté de faire valoir avant le début du procès qu’il était un citoyen souverain, le mouvement dans lequel les adhérents expriment qu’ils ne sont pas soumis aux lois du gouvernement fédéral ou des forces de l’ordre.

Il a passé chaque jour du procès à se disputer avec Dorow, refusant de reconnaître son propre nom et insistant sur le fait que l’État n’a aucune juridiction sur lui. À plusieurs reprises, le juge a demandé à des huissiers de justice de le déplacer dans une autre salle d’audience où il pouvait regarder la procédure par vidéo, mais elle pouvait couper son microphone lorsqu’il devenait perturbateur.

Lorsqu’on lui a demandé de commencer à présenter son cas, Brooks a tenté d’appeler «l’État du Wisconsin» comme témoin.

Le juge l’a autorisé à présenter ses arguments de clôture au jury en personne mardi. Il a tenté de faire valoir que le SUV avait été rappelé en raison d’un dysfonctionnement de l’accélérateur. Après qu’Opper se soit opposé – un inspecteur de véhicules de la patrouille de l’État du Wisconsin a témoigné plus tôt dans le procès que le véhicule était en bon état de fonctionnement, y compris les freins – il a suggéré que le conducteur avait peut-être paniqué. Il a noté que certains témoins ont déclaré avoir entendu le klaxon du SUV.

Il n’a pas tout à fait reconnu qu’il était le conducteur, mais a déclaré que la nuit, lorsqu’il est seul dans sa cellule, il pose souvent des questions sur la manière dont “cela” s’est produit. Mais il ne s’est jamais demandé si “ceci” était intentionnel car il sait que ce n’était pas le cas. Il n’a pas expliqué à quoi il faisait référence avec le mot “ceci”.

Des débris sur le parcours du défilé sur la rue Main sont montrés le lendemain du jour où Brooks a conduit sa voiture à travers le défilé des fêtes à Waukesha, Wis. (Cheney Orr/Reuters)

“Tout au long de cette année, j’ai été appelé beaucoup de choses”, a déclaré Brooks. “Et pour être honnête, je suis beaucoup de choses. Un meurtrier n’en fait pas partie.”

“Vous devez vous regarder dans le miroir, M. Brooks”, a déclaré Opper lors de sa réfutation. “Vos actions sont celles d’un meurtrier.”

Les procureurs allèguent que Brooks s’est disputé avec son ex-petite amie dans les rues de Waukesha alors que le défilé commençait le 21 novembre, s’est enfui dans son SUV et l’a conduit dans le défilé. Opper a déclaré au jury qu’elle ne savait pas pourquoi Brooks était entré dans le défilé, à part qu’il était furieux.