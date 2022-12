Darragh Ennis de The Chase rompt le silence sur la “disparition” de l’émission qui a inquiété les fans

Darragh Ennis de THE Chase a rompu son silence sur la “disparition” de son émission, ce qui a inquiété les fans.

The Chaser – surnommé ‘The Menace’ – fait partie de l’émission depuis novembre 2020.

Il a porté le total des Chasers à six aux côtés de Mark Labbett, Shaun Wallace, Anne Hegerty, Jenny Ryan et Paul Sinha.

Cependant, plus tôt cette année, les fans de The Chase craignaient que Darragh ait “disparu” de la série après avoir été absent de plusieurs épisodes.

Mais s’adressant exclusivement à The Sun Online, Darragh a expliqué que tout dépendait des programmes télévisés et qu’il n’irait nulle part de si tôt.

Il a déclaré: “Donc, chaque fois que nous avons des répétitions, parce que nous ne sommes pas sur le point de répéter les émissions auxquelles j’étais – ils reviennent à des émissions plus anciennes – les gens continuent de penser que j’ai été limogé ou autre.

“Et c’est comme” Non, je ne le suis pas, je suis toujours dans la série. Et parce que nous sommes six maintenant, cela signifie que l’un de nous n’apparaît pas une semaine donnée.

« Parfois, nous avons deux fois par semaine, mais c’est assez rare. Donc, vous pourriez avoir plus de deux semaines avant de comparaître et les gens pensent “Oh, ça fait une éternité”.

Il a poursuivi: “Donc, si vous apparaissez un lundi une semaine et un vendredi le lendemain, ils se disent” Ils sont partis “et c’est comme” Non, c’est programmé “.”

En avril, les fans se sont rendus sur Twitter pour déplorer son absence de la série, avec un écrit : « La Menace me manque ! Où est-il? #La chasse.”

Un autre a posté : « Darragh a-t-il complètement disparu ? Je ne l’ai pas vu sur #TheChase depuis des lustres.

Un troisième a déclaré: “P***ed off it’s not Darragh but #thechase.”

“Allez, Chase jette un coup d’œil…. où est Darragh? #TheChase », a fait écho un quatrième.

Quelqu’un d’autre a tweeté: “NOUS VOULONS DARRAGH #thechase.”

The Chase est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.