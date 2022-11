Darragh Ennis de The Chase révèle le jeu télévisé le plus difficile de tous les temps – et c’est une mauvaise nouvelle pour ITV

Darragh Ennis de THE Chase a révélé le jeu télévisé le plus difficile de tous les temps – et c’est une mauvaise nouvelle pour ITV.

Darragh, 42 ans, est un Chaser dans l’émission depuis 2020, après avoir déjà participé à l’émission en tant que concurrent en 2017.

Darragh Ennis de The Chase a révélé le jeu télévisé le plus difficile de tous les temps – et c'est une mauvaise nouvelle pour ITV

Darragh pense que l'émission BBC Two Only Connect est la plus difficile

Darragh a également participé à Rebound en 2015 en tant que concurrent, et lors d’une conversation exclusive avec The Sun Online, il a révélé à quel autre jeu télévisé il aimerait participer s’il était autorisé.

Il a dit: “Connectez-vous uniquement. Je suis un nerd et j’aimerais le faire. D’autres l’ont fait et j’adorerais essayer.

“J’adore les mots croisés énigmatiques et tout ce genre de choses. J’aime vraiment le fait que c’est presque impossible et c’est doux et amusant.

“Je pense que ce sera le plus difficile parce que ce n’est pas seulement des anecdotes, ce n’est pas seulement des connaissances, c’est aussi des énigmes sous la pression du temps.”

Il a poursuivi: “Vous devez être le genre de personne qui aime les mots croisés énigmatiques et qui aime les salles d’évasion et c’est exactement mon genre de truc. Alors j’adorerais ça.

Only Connect a été diffusé pour la première fois en 2008 sur BBC Four avant de passer à BBC Two en 2014.

Il est animé par Victoria Coren Mitchell et voit des équipes s’affronter dans un tournoi pour trouver des liens entre des indices apparemment sans rapport.

Pendant ce temps, The Chase est sur nos écrans depuis 2009, avec les deux Chasers originaux – Shaun Wallace et Mark Labbett – passant maintenant à un total de six, Darragh étant la nouvelle recrue.





Cependant, les fans de The Chase ont été frustrés après un remaniement majeur du calendrier ITV pour la Coupe du monde.

Avec l’autre émission de quiz ITV Tipping Point, les émissions sont confrontées à un cauchemar de programmation alors que la compétition de football se déroule au Qatar

Du 20 novembre au 8 décembre, le tournoi sera diffusé à la fois sur ITV et la BBC – avec les horaires des jeux télévisés chaotiques à cause de cela.

The Chase est disponible sur ITV Hub.