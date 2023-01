Darragh Ennis de The Chase fait rougir les fans alors qu’il se déshabille en maillot de bain dans des scènes époustouflantes

Darragh Ennis de THE Chase a fait rougir les fans après s’être déshabillé en maillot de bain dans des scènes époustouflantes.

L’homme de 43 ans a rejoint The Chase en 2020 après avoir déjà comparu en tant que candidat.

Darragh Ennis de The Chase a fait rougir les fans après s'être déshabillé en maillot de bain dans des scènes époustouflantes

Darragh portait un maillot de bain de style vintage pour l'épisode Bloopers

Dimanche, Darragh a joué dans The Chase Bloopers aux côtés de l’hôte Bradley Walsh et de ses collègues Chasers.

En plus de montrer des moments amusants et des erreurs de tournage, un moment a également vu Darragh debout sur le plateau dans un maillot de bain rayé bleu et blanc à l’ancienne.

Le vêtement comportait des manches et un short, et Darragh portait également une fausse moustache noire.

L’irlandais effronté a également partagé une photo de son costume sur ses réseaux sociaux et a écrit: “Qu’avez-vous tous pensé de mon maillot de bain?”

Un fan a répondu: “Pas tout à fait celui que nous attendions” à côté d’un emoji au visage riant.

Un autre a ajouté: “Eh bien, ça valait vraiment la peine d’être vu, belles jambes Darragh. Je pense que le maillot de bain devrait devenir une tenue régulière de la série.

Un troisième a tweeté : « Très attrayant était un très bon spectacle ce soir on dirait que vous vous êtes tous beaucoup trop amusés à retirer le mickey de M. Walsh 😉 »

L’épisode des bêtisiers a été adoré par la majorité des téléspectateurs dimanche soir.

L’un d’eux a écrit: “Regarder les bloopers #TheChase. Oh tellement drôle. Brad est hilarant, mais je préférerais ne pas avoir les morceaux de chasseur entre les deux.

“#TheChase I looooooooove the chaaaaaaaase blooooooopeeeeeeers!”, A tweeté un autre.

Un troisième a déclaré: “#TheChase bloopers, génial exactement ce que le médecin a ordonné.”

La poursuite est disponible sur ITVX.