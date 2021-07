Darnella Frazier, une adolescente lauréate du prix Pulitzer qui a filmé le meurtre de George Floyd, affirme que son oncle a été «tué» par la police de Minneapolis

L’adolescente lauréate du prix Pulitzer qui a filmé le meurtre de George Floyd a déclaré que son oncle avait été tué par la police de Minneapolis.

Darnella Frazier a déclaré que le passant innocent Leneal Lamont Frazier est décédé lorsque sa voiture a été heurtée par des flics pourchassant un autre véhicule.

Elle a écrit sur Facebook : « Honnêtement, je ne peux pas croire que je fais ce post en ce moment… Je suis tellement blessée… rien ne semble réel.

« Je me suis réveillé avec la plus horrible des nouvelles. La police de MINNEAPOLIS a tué mon oncle. MON oncle… Un autre homme noir a perdu la vie entre les mains de la police !

« Je suis toujours sous le choc et cela ne m’a pas encore complètement touché, j’ai fondu en larmes.

» POURQUOI FAITES-VOUS UNE CHASSE À HAUTE VITESSE SUR UN RODE RÉSIDENTIEL [sic]??? »

La voiture de Leneal a été heurtée par une voiture de police aux premières heures de mardi alors qu’il se rendait chez sa petite amie, a déclaré sa famille.

La police pourchassait un suspect soupçonné d’avoir participé à un détournement de voiture.

Ils sont entrés en collision avec la voiture de Frazier pendant la poursuite. Frazier est décédé à l’hôpital; l’officier a subi des blessures mineures.

Le suspect est toujours en fuite, rapporte le Star Tribune.

Le porte-parole de la police, John Elder, a déclaré qu’une enquête sur l’accident avait été ouverte.

Il a ajouté: « Un officier a observé le véhicule suspect dans cette zone, a tenté de le tirer et le véhicule, au lieu de s’arrêter, s’est enfui. »

Un GoFundMe pour la famille Frazier avait collecté plus de 6 000 $ mercredi matin.

On y lit : « La personne que la police poursuivait s’est enfuie et Laneal, qui conduisait une autre voiture, a été tué.

« Leneal était une personne axée sur la famille avec un bon cœur, le plus grand cœur qu’une personne puisse avoir. Il aiderait n’importe qui, n’importe quand, peu importe les circonstances. Il était le père de 6 enfants et 1 petit-enfant. »

La fille de Leneal, Lanesha Frazier, a déclaré à Fox9: « Je suis vraiment en deuil parce que tous ces policiers ici ne regardent pas ce qu’ils font.

« Ils doivent regarder ce qu’ils font, des innocents ici étant blessés. »

Darnella Frazier a reçu le mois dernier un Pulitzer pour souligner « le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes ».

Des millions de personnes verraient la vidéo, et Frazier, maintenant âgé de 18 ans, a témoigné au procès de Derek Chauvin.

« Cela fait des nuits que je suis restée debout pour m’excuser et m’excuser auprès de George Floyd pour ne pas en faire plus et ne pas interagir physiquement et ne pas lui avoir sauvé la vie », a-t-elle déclaré devant le tribunal, selon le New York Times.

Se référant à Chauvin, elle a ajouté: « Mais c’est comme, ce n’est pas ce que j’aurais dû faire, c’est ce qu’il aurait dû faire. »

Frazier a pleuré en donnant son témoignage, qui a été enregistré hors caméra en raison de son âge.

« Quand je regarde George Floyd, je regarde mon père, je regarde mes frères, je regarde mes cousins, mes oncles, parce qu’ils sont tous noirs », a-t-elle déclaré devant le tribunal.

« J’ai un père noir. J’ai un frère noir. J’ai des amis noirs.

« Je regarde comment cela aurait pu être l’un d’entre eux. »

Frazier a déclaré qu’elle était sur le point d’acheter de la nourriture avec son cousin de 9 ans lorsqu’ils ont rencontré la scène avec Chauvin et Floyd.

Elle a enregistré l’incident sur son téléphone portable alors qu’elle et d’autres passants les suppliaient de quitter Floyd, qui a répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer.

« Je vois un homme au sol et je vois un flic s’agenouiller sur lui », a-t-elle déclaré devant le tribunal, selon le Times.

Elle a dit que Floyd était « terrifié, effrayé, mendiant pour sa vie ».

Chauvin – l’officier qui s’est agenouillé sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes – a ensuite été reconnu coupable de meurtre.

La tante de Floyd a félicité Frazier, qualifiant les images qu’elle a enregistrées de « point de rupture majeur ».