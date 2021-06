Darnella Frazier remporte le prix Pulitzer pour la vidéo de George Floyd

L’adolescent qui a enregistré la tristement célèbre vidéo montrant le meurtre de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis a reçu vendredi une citation spéciale du prix Pulitzer 2021.

Darnella Frazier a remporté la citation « pour avoir courageusement enregistré le meurtre de George Floyd, une vidéo qui a suscité des protestations contre la brutalité policière dans le monde, soulignant le rôle crucial des citoyens dans la quête de vérité et de justice des journalistes », selon le jury du prix Pulitzer.

L’ancien officier de police Derek Chauvin a été reconnu coupable en avril de tous les chefs d’accusation dans le meurtre de Floyd le 25 mai 2020, devant un magasin Cup Foods à Minneapolis. La vidéo de Frazier était un élément de preuve clé dans le procès, des déclarations liminaires aux plaidoiries finales.

Frazier, alors âgée de 17 ans, visitait le magasin ce Memorial Day avec son cousin de 9 ans lorsqu’elle a vu Chauvin et plusieurs autres officiers retenir Floyd au sol. Elle a enregistré l’incident sur son téléphone portable alors qu’elle et d’autres passants les suppliaient de quitter Floyd, qui a répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer.

La vidéo de Frazier de l’incident est devenue virale, attirant l’attention sur la mort de Floyd et propulsant finalement des milliers de protestations contre la brutalité policière aux États-Unis et à l’étranger.

« C’est un peu plus facile maintenant, mais je ne suis plus ce que j’étais. Une partie de mon enfance m’a été enlevée », a écrit Frazier dans une déclaration publiée sur sa page Facebook le mois dernier, à l’occasion de l’anniversaire du meurtre de Floyd.

« Beaucoup de gens m’appellent un héros même si je ne me considère pas comme tel », a-t-elle écrit. « J’étais juste au bon endroit au bon moment. Derrière ce sourire, derrière ces récompenses, derrière la publicité, je suis une fille qui essaie de guérir de quelque chose qui me rappelle chaque jour. »

Les précédentes citations spéciales du prix Pulitzer ont déjà été décernées à Ida B. Wells, Aretha Franklin et Duke Ellington. Frazier et un porte-parole n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le prix.

En décembre, Frazier a reçu le PEN/Berenson Courage Award 2020 du réalisateur oscarisé Spike Lee. PEN America, l’organisation littéraire et de défense des droits humains, a rendu hommage à Frazier ainsi qu’à d’autres militants, artistes et ancien président Barack Obama.

Frazier a témoigné au procès de Chauvin en mars. Elle a pleuré à la barre des témoins en disant au procureur Jerry Blackwell que lorsqu’elle a regardé Floyd, elle a vu ses parents et amis noirs. « Cela aurait pu être l’un d’entre eux. »

« Quand je regarde George Floyd, je regarde mon père, je regarde mes frères, je regarde mes cousins, mes oncles », avait alors déclaré Frazier. Elle a déclaré qu’elle était restée éveillée certaines nuits « en s’excusant et en s’excusant auprès de George Floyd de ne pas en faire plus, de ne pas interagir physiquement et de ne pas lui avoir sauvé la vie ».

Mais, dit-elle, « Ce n’est pas ce que j’aurais dû faire. C’est ce qu’il (Chauvin) aurait dû faire. »

Trois autres anciens officiers de Minneapolis accusés d’avoir aidé et encouragé le meurtre de Floyd seront jugés en mars 2022, afin qu’une affaire fédérale contre eux puisse d’abord aller de l’avant, a déclaré un juge le mois dernier.

Contribution : Chelsey Cox et N’dea Yancey-Bragg, USA AUJOURD’HUI