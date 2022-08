Darlings to Lightyear d’Alia Bhatt : Films et séries à voir ce week-end sur les plateformes OTT

Nous aimons tous regarder des films passionnants de Bollywood et leurs chansons intéressantes. Nous attendons désespérément la sortie des films pour pouvoir en profiter avec notre gang. Les films de Bollywood sont un ensemble complet de divertissements car ils proposent différentes catégories de films. Nous avons eu une bonne dose de divertissement cette année car Bollywood sort régulièrement ses films. Le mois d’août est arrivé et les plateformes OTT sont prêtes à nous divertir. Nous verrons du contenu intéressant sur les plateformes OTT. Dans cette vidéo, nous vous informerons des nouveaux films et émissions de Bollywood qui sortiront ce week-end. De la saison des mariages à la vedette d’Alia Bhatt, Darlings, amusez-vous le week-end en regardant ces films sur les plateformes ott. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri