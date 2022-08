Darlings: Shah Rukh Khan, Janhvi Kapoor douche l’amour sur Alia Bhatt-Vijay Varma vedette; ce dernier appelle la future maman “un talent sans précédent”

La vedette d’Alia Bhatt, Darlings, semble avoir impressionné les critiques et ses pairs. Les internautes répandent un amour inconditionnel et des éloges pour leur première entreprise de production. Darlings est sorti le 5 août sur Netflix et les gens en deviennent gaga. L’acteur de Pathaan, Shah Rukh Khan, était occupé à tourner pour Dunki à Londres. La superstar est revenue du tournage et est rentrée chez elle. Shah Rukh Khan a pris un jour de congé vendredi et a décidé de regarder Alia’s Darlings. “J’ai travaillé ces derniers jours sans arrêt… j’avais tellement besoin de m’adonner à mon passe-temps préféré… “l’amour de ma propre personne” et de me faire dorloter, je passerai la journée avec Prabhuji / Thums up et # DARLINGS (ce n’est pas une approbation, juste `mees gâter less mees lors d’un jour de repos pleaj”, a-t-il tweeté.

La star de Goodluck Jerry, Janhvi Kapoor, a récemment partagé son point de vue sur la vedette d’Alia Bhatt, Darlings, et l’a qualifié de “stupéfait”. Elle a partagé un gif du film avec sa critique et a écrit : “Encore une gagnante ! Pas de mots pour toi @AliaBhatt, un film dont on peut être fier et une autre performance qui laisse en admiration devant ton talent inégalé !”

Elle a ajouté en disant : “@shefalishahofficial, tu es au-delà de l’hypnotisme. Méchamment coloré et trompeusement tragique. @itsvijayverma un méchant humanisé. Tu es brillant. J’ai adoré te détester tout au long. maestro a encore frappé. Félicitations à M. Baid pour votre constance et votre génie. Celui-ci est un gagnant. Darlings d’Alia Bhatt est à la mode sur le nouvelles de divertissement.

J’ai travaillé ces derniers jours sans arrêt. J’avais donc besoin de me livrer à mon passe-temps préféré. “L’amour de ma propre personne” et de me faire dorloter, je passerai la journée avec Prabhuji / Thums up and #DARLINGS (Ceci n’est pas une approbation, juste ‘Mees spoilss mees on a days offs pleaj.’) Shah Rukh Khan (@iamsrk) 5 août 2022

Darlings présente Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew dans les rôles principaux et le film est réalisé par Jasmeet K. Reen. Le scénario du film parle de la violence domestique du mari d’Alia à l’écran, Humza.