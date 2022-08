Darlings: Alia Bhatt-Vijay Varma vedette vendue au géant OTT pour un montant ÉNORME mais à la menthe moins que Dhamaka de Kartik Aaryan

Les films de Bollywood sortis sur les plateformes OTT ne sont plus nouveaux. Le dernier à frapper OTT est Alia Bhatc’est Chéris. Elle a non seulement joué dans le film, mais a également produit le film. Il est coproduit par nul autre que Shah Rukh Khan. Étoiles chéries Vijay Varma et Shefali Shah avec Alia Bhatt et il reçoit une réponse positive de tous les coins. Les téléspectateurs félicitent Alia Bhatt pour sa performance saisissante dans ce drame sombre et énervé. C’est sa première entreprise de production et je dois dire qu’elle a réussi à conclure un gros contrat avec Darlings.

Accord Darlings et Netflix

Si les rapports sont quelque chose à dire, le géant OTT Netflix a acheté les Darlings d’Alia Bhatt pour un montant énorme. Selon ETimes, les producteurs ont empoché Rs 80 crore pour Darlings. Le film a abandonné la sortie en salles et a directement frappé OTT. Le montant payé est énorme, mais il serait inférieur à ce que le film Dhamaka de Kartik Aaryan avait réalisé. Les rapports suggèrent que Dhamaka de Kartik Aaryan a été vendu à Netflix pour Rs 135 crore. Le film a eu une grande tendance sur Netflix et Kartik a été félicité pour sa performance.

Tout sur les chéris

En parlant de Darlings, c’est une histoire sur Badru qui est victime de violence domestique. Son mari sous l’emprise de l’alcool la torture à plusieurs reprises. Elle et sa mère cherchent alors à se venger.

Les prochains projets d’Alia Bhatt

Alia Bhatt, qui va bientôt devenir mère, sera ensuite vue à Brahmastra avec son mari Ranbir Kapoor. Ce sera pour la première fois que les stars partageront l’espace de l’écran. Il y a beaucoup d’excitation autour de cette vedette d’Ayan Mukerji. Elle a également un film hollywoodien avec Gal Gadot dans son minou. Alia a également Jee Le Zara avec Katrina Kaif et Priyanka Chopra.