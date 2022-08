Darlings : Alia Bhatt et Shah Rukh Khan envisagent-ils une version Telugu du succès retentissant de Netflix ? Voici ce que nous savons

C’était un concept remanié que nous avons vu plusieurs fois auparavant, y compris dans de meilleurs films comme Agni Sakshi et Superstar secrètepourtant Darlings a bien cliqué car il l’a présenté avec conviction sur fond d’humour noir copieux, ce qui a vraiment fait le Film Netflix a frappé la marque, plus encore en seconde période, où il a tracé un parcours rarement parcouru. Mélangé avec des performances animées par le trio de Alia Bhat, Shefali Shah et Vijay Varmaavec un soutien adéquat de Roshan Mathew, Chéris était un Netflix film d’Inde qui a fonctionné après des éons, cela aurait pu fonctionner encore mieux, mais cela a assez bien fonctionné et c’est ce qui comptait.

Darlings Alia Bhatt film version Telugu

Maintenant, nous apprenons qu’une version Telugu de Darlings pourrait être en route compte tenu de la bravoure du film hindi original sur Netflix depuis sa sortie. Selon un reportage sur le divertissement publié sur le portail Web Telugu Cinema, les deux Shah Rukh Khan et Alia Bhatt, qui est devenue productrice avec Darlings et l’a coproduit avec Shah Rukh Khan Divertissement aux piments rouges envisagent sérieusement la possibilité d’un télougou version du film, qui sera également présentée en première directement sur OTT. Le rapport indique en outre que des pourparlers ont également été entamés pour la même chose avec quelques réalisateurs de films Telugu.

À propos du film Darlings sur Netflix

Darlings est réalisé par Jasmeet K. Reen à ses débuts et met en vedette Alia Bhatt, Shefali Shah et Vijay Varma dans les rôles principaux, avec Roshan Mathew, Rajesh Sharma, Vijay Maurya et Kiran Karmarkar vus dans de solides rôles de soutien. Il marque également le premier projet d’Alia Bhatt en tant que productrice, sous sa nouvelle bannière, Eternal Sunshine Productions. Le film a commencé à être diffusé sur Plateforme OTT Netflix à partir du 5 août.