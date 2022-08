Darlings : Alia Bhatt est-elle stressée pour promouvoir le film pendant sa grossesse ? L’actrice réagit

C’est au mois de juillet que Alia Bhat et Ranbir Kapoor ont annoncé leur grossesse. Les stars se sont mariées au mois d’avril lors d’une cérémonie intime à la maison et maintenant elles ont hâte d’embrasser la parentalité. Alors que le baby bump d’Alia attire l’attention, l’actrice est occupée à promouvoir son film Chéris. Elle n’a pas seulement joué dans le film, mais elle l’a également produit. L’actrice fait de son mieux pour promouvoir et créer un buzz autour de Darlings. Mais pendant la grossesse, cela entraîne-t-il du stress?

Entertainment News : Alia Bhatt est-elle stressée ?

Lors de l’événement de lancement de la chanson, Alia Bhatt a été interrogée sur la même chose. Elle a été interrogée sur le stress lié à la promotion du film pendant sa grossesse. À cela, elle a donné une réponse très simple et intelligente. Elle a mentionné que si l’on est en bonne santé, il n’est pas nécessaire de se reposer. Elle a dit: “Agar aap fit ho, healthy ho, fine ho toh koi rest lene ki zarurat hai hi nahi. Kaam karna mujhe sukoon deta hai, meri passion hai (Si tu es en forme et en bonne santé, tu n’as pas besoin de te reposer pendant la grossesse. Le travail me donne la paix, jouer est ma passion) ” Elle a également ajouté qu’elle continuerait à travailler jusqu’à ses 100 ans, car cela garderait son âme et son esprit chargés. Bon, d’accord alors !

Alia Bhatt dénonce les fausses rumeurs

Après que le couple a annoncé la grossesse, la rumeur disait que Ranbir Kapoor s’envolerait pour Londres pour ramener Alia Bhatt à la maison. Elle tournait alors pour son film hollywoodien avec Gal Gadot. Cependant, en s’adressant à ses réseaux sociaux, elle a démenti les rumeurs selon lesquelles il viendrait à Londres et a écrit : “Rien n’a été retardé !! Personne n’a besoin de prendre qui que ce soit, je suis une femme, pas un colis !!! tout sauf bon de savoir que vous aurez également une certification médicale.”