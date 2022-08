Darlings : Alia Bhatt comparée à Amber Heard pour avoir encouragé la violence contre les hommes ; les internautes appellent au BOYCOTT [View Tweets]

Alia Bhatc’est Chéris sortira bientôt sur Netflix. Les chéris sont aussi des stars Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Matthieu dans des rôles clés. Alia Bhatt Bande-annonce Chéris a reçu une réponse écrasante lors de sa sortie il y a quelques jours. C’est un film différent de l’habituel et Alia est connue pour expérimenter ses rôles. C’est très spécial pour Alia car c’est sa première aventure en tant que productrice. Alors qu’elle a reçu beaucoup d’amour et d’adulation de la part de tout le monde, les internautes ont actuellement tendance à boycotter Alia Bhatt. Et attendez de connaître la raison.

Boycottez les tendances d’Alia Bhatt sur Twitter avant la sortie de Darlings

La culture Boycott est une énorme tendance dans l’actualité du divertissement ces jours-ci. Juste ces derniers jours, Aamir Khan, Kareena Kapoor Khan et Naga Chaitanya avec Laal Singh Chaddha et Akshay Kumarc’est Raksha Bandhan fait des nouvelles pour le boycott. Et maintenant, Alia Bhatt et son film sont également appelés au boycott. D’après ce que nous avons recueilli, les internautes ont le sentiment qu’Alia fait la promotion de la violence domestique contre les hommes avec son film, Darlings. Les internautes trouvent cela très problématique et ont appelé au boycott d’Alia Bhatt. Ils pensent qu’Alia fait la promotion de la violence via son film de comédie noire et noire. L’un des internautes a comparé Alia à Ambre Entendu tandis que Vijay Varma était comparé à Johnny Depp. Découvrez les tweets ici :

Je ne comprends pas pourquoi la tendance Twitter #BoycottAliaBhatt ??Je suis la meilleure actrice de ce monde et une fille très travailleuse.. Ek femme enceinte ko boycott kar rehe ho apko paap lagegi wo bhi simple papa #KaranJohar ki ?????? pic.twitter.com/SpfKdYyNUR ALIA Omm BHATT swaha (@nepokidalia) 4 août 2022

L’autonomisation des hommes est nécessaire de nos jours et que fait alia bhatt ?? ?#BoycottAliaBhatt ?????? (@ AryanMane45) 4 août 2022

Personnes tendance #BoycottAliaBhatt parce qu’ils pensent #DarlingsOnNetflix promouvoir la DV des hommes ? Êtes-vous sérieux les gars ! pehle film à dekh lo ki film ki histoire kya h! Ils ont fait leur hypothèse à partir de quelques clips aléatoires Bhai pehle Netflix ke abonnement ke paise le lo fir boycott karna ?? Smaira (@Outspokenkudi01) 4 août 2022

Ceux qui disent #BoycottAliaBhatt sur la base de ce qu’elle dans le film fait violence aux hommes Me – Koi Sense Hai Iss Baat mein … Agar Ladka Ladki ko film mein turture kare toh kuch nahi aurrr vous haar film mein hota hai Mais agar #AliaBhatt kare toh usse sidha boycott Ambulge Sanket (@SanketAmbulge) 4 août 2022

C’est pourquoi arrêtez de vous moquer de la violence domestique sur les hommes #BoycottDarlings#BoycottAliaBhatt Fan de ‘SAGAR’ (@right2men) 4 août 2022

Alia Bhatt et son équipe font la promotion de la violence domestique contre les hommes… #BoycottAliaBhatt Laksh (@iamlaksh_sharma) 4 août 2022

Non seulement la violence domestique, 498A & 376 est également de nature partielle. L’exploitation des hommes est au top mais personne n’est là pour écouter. Élevez votre voix efficacement afin que les hommes puissent être traités de manière égale. #BoycottAliaBhatt – ??? (@Proud_2b_Bihari) 4 août 2022

#BoycottAliaBhatt #BoycottBollywood AGAR EST LE FILM ME MEN KI JAGAH PE WOMEN HOTI TO. AB TAK TO TWITTER PE AUTONOMISATION DES FEMMES ÉGALITÉ LE POUVOIR DES FILLES TENDANCE À LA VIOLENCE DOMESTIQUE HO GAYA HOTA ?? pic.twitter.com/kq9hqKb0u7 GAURAV KUMAR (@GAURAVK73126253) 4 août 2022

#BoycottAliaBhatt toujours fait Et oui, elle est pathétique. Normaliser la violence n’est pas acceptable. Abhis (@abhishGa) 4 août 2022

De quoi parle Darlings ?

Pour les non-initiés, la bande-annonce de Darlings a révélé le scénario du film Jasmeet K Reen (réalisateur). Cela commence par l’enlèvement de Hamza (Vijay Varma) qui est le mari de Badrunissa Shaikh (Alia Bhatt). Badru était une épouse adorée qui a subi des abus de la part de Hamza. Badru (Alia Bhatt) et sa mère (Shefali Shah) kidnappent Hamza et le torturent comme il l’a fait avec Badru. Ils le kidnappent chez eux et prétendent qu’il a disparu. Badru et sa mère déposent également une plainte pour personne disparue. Il y a eu beaucoup de violence graphique dans la bande-annonce du film.