Darlings : Alia Bhatt a été abattue sous une immense pression personnelle ; a surmonté CES chances de clouer ses scènes [Exclusive Deets and Pic]

Darlings fonctionne bien en reconditionnant un concept que nous avons vu maintes et maintes fois à l’écran, y compris dans de meilleurs films comme Agni sakshi et Secret Superstar, et en le présentant avec conviction sur fond de cuillerées d’humour noir, ce qui fait vraiment le Netflix musique de film, plus encore dans la seconde moitié, où elle prend son envol vers un territoire nouveau. Ce qui transporte vraiment Darlings, ce sont les performances fougueuses du trio Alia Bhatt, Shefali Shah et Vijay Varma, avec le soutien adéquat de Roshan Mathew. Après des éons, un film Netflix d’Inde clique, il aurait pu cliquer encore mieux, mais il clique assez bien et nous devrions le prendre.

Unwell Alia Bhatt cloue la scène la plus importante de Darlings

Le réalisateur Jasmeet K. Reen a maintenant partagé un moment exceptionnel de Darlings exclusivement avec BollywoodLife, qui serait la scène la plus parlée du film, où Alia Bhatt alias Badru sauve la mise et rend sa mère, Shefali Shah alias sa Khala fière. “Alia était malade un jour, mais elle est quand même venue pour le tournage. Je me souviens de l’avoir rencontrée, elle avait l’air malade et ce jour-là, elle avait presque une page de dialogue à livrer. J’ai demandé si elle allait bien et elle a dit qu’elle le ferait. “, révèle Jasmeet.

“Nous avons tourné la caméra et elle lui a donné une prise comme une pro, ce que j’ai adoré, mais quelque chose de beau s’est produit ce jour-là. L’ensemble du plateau s’est levé et a applaudi, non pas parce qu’elle n’était pas bien, mais parce qu’ils aimaient ce qu’elle faisait. Alia est une personne positive personne, regarde le travail à accomplir et vit dans l’instant », ajoute Jasmeet. Découvrez une image de ladite scène dans la photo exclusive ci-dessous:

Darlings met en vedette Alia Bhatt, Shefali Shah, Vijay Varma et Roshan Mathew dans des rôles clés. Il marque également le premier projet d’Alia Bhatt en tant que producteur. Le film est diffusé sur Netflix.