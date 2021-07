Darley July Cup: Harry Teal dit qu’Oxted tire sur tous les cylindres pour défendre la couronne de Newmarket Group One | Nouvelles de course

Harry Teal rapporte que le champion de la Coupe de juillet Oxted est en « grande forme » alors qu’il revient défendre sa couronne de Newmarket samedi.

Après un voyage décevant en Arabie saoudite en février de cette année, Oxted, cinq ans – entraîné par le père de Harry, Roger – s’est régulièrement amélioré à chacun de ses trois retours au Royaume-Uni.

Une course décevante à Newmarket en avril a été suivie d’une troisième place derrière Starman à York, avant de revenir dans l’enceinte du vainqueur avec une victoire dans le King’s Stand à Royal Ascot la dernière fois.

Sarcelle dit Sky Sports Racing: « Il est en grande forme. Il a fait son dernier petit bout [of work] hier et je me sentais aussi bien que jamais.

« Après l’Arabie saoudite, il était un peu plat et terne à la maison. Nous lui avons donné une pause et il lui manquait probablement quelques minutes pour entrer à Newmarket. Il avait toujours l’air un peu plat.

« A York, il revenait à lui-même mais il n’était toujours pas tout à fait à 100%. Il me donnait ce punch qu’il avait fait avant la Coupe de juillet de l’année dernière.

« Avant Ascot, il était en grande forme. »

La star stable de Teal est un fils de l’ancien vainqueur de la July Cup Mayson, qui a remporté la course dans des conditions de terrain difficiles en 2012.

La victoire d’Oxted sur la piste du Suffolk l’année dernière est venue sur un bon terrain, donc les connexions sont heureuses de voir la pluie rester à l’écart.

« Il y a beaucoup de clichés avec Mayson qui veut un terrain mou », a déclaré Teal. « Je pense que nous avons prouvé que c’était faux.

Bien qu’elles se déroulent au siège des courses de plat à Newmarket, les meilleures chances de cette année proviennent toutes deux du village fou de course de Lambourn dans le Berkshire.

Le principal danger d’Oxted selon les paris pour la grande course de samedi est Starman, entraîné par Ed Walker à seulement 800 mètres de la résidence Teal.

« C’est génial pour Lambourn », a déclaré Teal. « Nous avons également William Muir, qui a Pylediver, nous et Ed Walker.

« C’est formidable pour nous de pouvoir affronter les gros joueurs. Nous sommes un petit débouché mais nous avons les chevaux et nous avons prouvé que nous pouvons frapper avec les gros gars.

« Nous n’avons pas de troupeaux d’enfants de deux ans qui franchissent la porte chaque année, pas encore.

« Nous y arriverons un jour et attirerons les plus grands noms et les plus gros propriétaires. Nous en avons eu quelques-uns et lorsque nous en obtenons un, nous avons prouvé que nous pouvons faire l’affaire. »