Darley July Cup: Ed Walker espère que Starman obtient des conditions adaptées à Newmarket après que la pluie ait forcé le retrait de Royal Ascot | Nouvelles de course

L’entraîneur Ed Walker est convaincu que les conditions conviendront à Starman lors de la Darley July Cup à Newmarket samedi semaine.

Le conducteur d’Upper Lambourn gâchait sa chance lorsque la pluie est tombée à Royal Ascot, l’obligeant à retirer son crack sprinter des Diamond Jubilee Stakes.

Le joueur de quatre ans était une fantaisie de premier plan pour ce long métrage du groupe 1 après sa victoire dans les Duke of York Stakes sur le Knavesmire.

Sa seule défaite en cinq départs en carrière est survenue sur un terrain mou à Ascot lorsqu’il a été bien battu lors du Qipco British Champions Sprint en octobre.

« Il est sur la bonne voie pour la Coupe de juillet. Il est bien placé et il travaillera mercredi », a déclaré Walker.

« Je pense que tout ira bien avec le sol. Newmarket a été très rapide la semaine dernière et ils ont tendance à ne pas avoir beaucoup de pluie. Je serais très surpris si c’était plus mou que quand il a gagné à York.

« Nous serions sérieusement malchanceux si nous devions repenser à nouveau. Ce serait difficile de repenser à nouveau car il n’a pas beaucoup d’options. Je suis sûr que tout ira bien. »

La seule défaite en carrière de Starman est survenue sur un terrain mou à Ascot en octobre



Un revers a empêché Came From The Dark de se présenter à la réunion royale, mais il est complètement rétabli et en passe de revenir à l’action dans la charge de corail à Sandown samedi.

Le joueur de cinq ans a sa deuxième tentative dans un concours du groupe trois après avoir terminé deuxième des Palace House Stakes à Newmarket en mai.

« Je pense que nous allons nous diriger vers Sandown. Cela devrait être un beau terrain là-bas », a déclaré Walker.

« C’était vraiment dommage que nous ayons raté Royal Ascot avec lui parce que les cinq là-bas auraient été parfaits, mais ce cinq raides conviendra.

« Vous avez juste besoin d’un peu plus de chance à Sandown. J’espère que la course se déroulera pour lui, mais il est en pleine forme. J’ai hâte de le revoir.

« Il a eu un revers après Newmarket qui n’était pas majeur mais nous n’avons pas pu l’entraîner pendant une dizaine de jours. C’était plutôt frustrant que désastreux. »