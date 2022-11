Darlene Riebe, bénévole de longue date à St. Charles, est nommée grand maréchal de l’Electric Christmas Parade – Shaw Local

La bénévole communautaire Darlene Riebe a été annoncée comme la grande maréchale du défilé de Noël électrique de cette année à St. Charles.

La St. Charles Business Alliance et le comité des événements organisent le défilé de Noël électrique, qui se déroulera sur la rue Main au centre-ville de St. Charles à 17h30 le 26 novembre. L’événement est parrainé par St. Charles Chrysler Dodge Jeep Ram .

Le défilé de Noël électrique fait partie de St. Charles Holiday Homecoming, un événement de deux jours qui commence à 17 h le 25 novembre avec la cérémonie d’allumage des lumières, parrainée par Solutions Networking.

Riebe réside à St. Charles depuis 1978. Elle a travaillé à la chambre de commerce de la région de St. Charles pendant 20 ans, commençant comme hôtesse d’accueil et devenant plus tard directrice des adhésions.

Actuellement, elle est ambassadrice de la Chambre. Riebe a également occupé le poste de coordonnatrice de la collecte de fonds à la Lazarus House jusqu’à sa retraite en 2020.

Depuis 1990, Riebe se consacre à son implication dans les défilés et festivals de la Saint-Charles. Elle a participé à tous les défilés de la Saint-Charles et de la Saint-Patrick depuis 1999, soit en tant qu’organisatrice, soit au comité du défilé.

Elle a joué un rôle déterminant dans la poursuite de la parade de la Saint-Patrick après son annulation et la transition de la parade des fêtes vers l’événement nocturne qu’elle est aujourd’hui. Riebe a expliqué ce qui l’a motivée à rester impliquée dans les événements de St. Charles pendant si longtemps.

“Parce que je veux voir les sourires sur les visages des enfants”, a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance. “C’est pourquoi je fais ce que je fais.”

En 2016, Riebe a reçu le prix Charlemagne – un prix qui récompense les personnes qui démontrent ce que signifie redonner à la communauté. En plus de tous ses efforts dans les défilés et festivals de St. Charles, elle est actuellement membre du conseil d’administration du Musée d’histoire de St. Charles et est la nouvelle présidente du St. Charles Kiwanis.

Les autres sponsors de l’événement Holiday Homecoming de cette année incluent The Pride Stores, Audi Exchange of St. Charles, @Properties Christie’s International Real Estate, Hotel Baker, Christ Community Church, McGrath Honda, Premier Living Properties, Trotter and Associates Inc., McNally’s Heating & Refroidissement, Brasserie 93 Octane et Chirurgie plastique St. Charles.

Pour plus d’informations sur l’Electric Christmas Parade et le St. Charles Holiday Homecoming, rendez-vous sur stcholidayhomecoming.com. Toute question supplémentaire peut être adressée à la St. Charles Business Alliance au 630-443-3967.