Darla Faces Chase dans le nouvel épisode de ‘Queen Sugar’

Cette dernière saison de “Queen Sugar” est STRESSANTE, vous tous ! Mais nous savons que Darla, Ralph Angel, Violet, Hollywood, Nova et le reste de la bande peuvent gérer tout ce que la vie leur réserve.

Darla et Ralph Angel font face à la poursuite sur “Queen Sugar”

La série dramatique familiale noire la plus ancienne, “Queen Sugar”, de la créatrice et productrice exécutive Ava DuVernay, poursuit sa dernière saison historique avec un tout nouvel épisode débutant le mardi 25 octobre à 20 h HE / PT sur OWN.

L’épisode 708 de “Queen Sugar” s’intitule “Never To Be The Same”, écrit par Jocelyn Luckett & Ava DuVernay et réalisé par Patricia Cardoso. Dans l’épisode de “Queen Sugar” de ce soir, tout le monde s’unit pour sauver la ferme de Cardale. De plus, les garçons d’Avila reçoivent une grande nouvelle, Nova voit son premier amour et Darla prend une décision importante concernant Chase.

Si vous vous en souvenez, le dernier épisode Ralph Angel s’est retrouvé à l’abri de la tempête avec nul autre que Chase – le même homme qui harcèle Darla depuis des semaines après avoir appris que Blue pourrait être son fils. Si vous avez manqué cette confrontation, où Ralph Angel a tenu Chase responsable de l’agression sexuelle de Darla, vous pouvez la regarder ci-dessous :

De plus, les fans peuvent jeter un œil plus approfondi à la série avec Le podcast officiel de Queen Sugar, une conversation hebdomadaire après le spectacle avec les créateurs, les réalisateurs, les acteurs et l’équipe responsable du succès de la série en 88 épisodes. Sur le dernier podcast, l’animateur et producteur exécutif de Queen Sugar, Paul Garnes, déballe l’épisode 708 avec la réalisatrice régulière de la série, Tammy Townsend, et avec le rédacteur en chef de la série, John Reyes-Nguyen. Le podcast officiel Queen Sugar est produit par ARRAY Filmworks.