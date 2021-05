DarkSide, un groupe de hackers derrière l’attaque de pipeline, fait trois nouvelles victimes

Le groupe de hackers DarkSide a affirmé mercredi avoir attaqué trois autres entreprises, malgré le tollé mondial suscité par son attaque contre Colonial Pipeline cette semaine, qui a provoqué des pénuries d’essence et des achats de panique sur la côte est des États-Unis.

Au cours des dernières 24 heures, le groupe a publié les noms de trois nouvelles sociétés sur son site sur le dark web, appelé DarkSide Leaks. Les informations publiées sur le site comprennent des résumés de ce que les pirates semblent avoir volé mais ne semblent pas contenir de données brutes. DarkSide est un gang criminel, et ses affirmations devraient être traitées comme – au moins – potentiellement trompeuses.

La publication indique que le collectif de hackers ne recule pas face à une enquête du FBI et aux dénonciations de l’attaque de l’administration Biden. Et cela indique que le groupe a l’intention de poursuivre les attaques de rançon contre les entreprises du secteur privé, même après avoir publié un message crypté plus tôt cette semaine indiquant le regret de l’impact du piratage du pipeline colonial et s’engageant à introduire une « modération » pour « éviter les conséquences sociales dans le pays. futur. »

L’une des entreprises est basée aux États-Unis, une au Brésil et la troisième en Écosse. Aucun d’entre eux ne semble s’engager dans des infrastructures essentielles. Chaque entreprise semble être suffisamment petite pour qu’un piratage paralysant passerait autrement sous le radar si les pirates n’avaient pas acquis une notoriété mondiale en paralysant les approvisionnements en essence aux États-Unis.

La société basée aux États-Unis est un revendeur de services technologiques basé dans l’Illinois et DarkSide affirme avoir volé plus de 600 gigaoctets d’informations sensibles, notamment des mots de passe, des informations financières et des informations RH et des passeports d’employés.

La société brésilienne est un revendeur de produits d’énergie renouvelable, et DarkSide revendique la possession de plus de 400 gigaoctets de données, y compris des «données personnelles des clients» et des «détails des accords».

La société écossaise est dans le secteur de la construction et DarkSide affirme avoir volé 900 gigaoctets, y compris des contrats, des données commerciales et personnelles depuis trois ans.

CNBC a contacté chacune des entreprises pour obtenir des commentaires sur les attaques de ransomwares apparentes.