Darko Rajakovic embauché comme nouvel entraîneur-chef des Raptors de Toronto

Les Raptors de Toronto ont officiellement présenté mardi après-midi le nouvel entraîneur-chef Darko Rajakovic lors d’une conférence de presse à la Scotiabank Arena.

Les Raptors étaient la seule équipe de la NBA sans entraîneur-chef entrant cette semaine après avoir renvoyé Nick Nurse le 21 avril.

Rajakovic, 44 ans, est entraîneur depuis 1996 et a été le meilleur assistant à Memphis la saison dernière.

« Rejoindre et diriger une organisation d’élite comme les Raptors est ce sur quoi j’ai travaillé toute ma vie professionnelle », a déclaré Rajakovic. « C’est une opportunité incroyable de rejoindre une franchise avec un groupe de propriétaires solidaires, un front office et une base de fans fantastiques et des joueurs d’élite.

« J’ai hâte d’entreprendre le voyage qui nous attend alors que nous travaillons ensemble pour atteindre nos objectifs : développement, séries éliminatoires, championnats. »

Nurse a fait partie de l’organisation pendant 10 ans, dont cinq à titre d’entraîneur-chef.

Les Raptors ont remporté leur seul championnat NBA sous sa direction en 2019, mais ont été décevants 41-41 cette saison et ont été éliminés lors du tournoi de qualification.

L’embauche de mardi comble le dernier poste vacant d’entraîneur-chef de la NBA.

« Nous entrons dans une nouvelle ère – celle où nous adoptons de nouvelles idées, une nouvelle attitude et maintenant un nouvel entraîneur-chef – mais nos objectifs restent les mêmes. Un championnat. Gagner », a déclaré le vice-président et président des Raptors, Masai Ujiri. dans une version.

« Darko partage ces objectifs, ainsi que notre croyance en la culture, le professionnalisme et le travail acharné. Son engagement à apprendre et à enseigner notre jeu est élitiste, et nous sommes tous très heureux de l’accueillir dans la famille Raptors. »