Je me considère incroyablement chanceux d’avoir été témoin d’une partie de l’écriture, de l’enregistrement, de la préparation de la sortie de l’album, puis de la tournée de Bruce Springsteen et du E Street Band pour Darkness on the Edge of Town. Il est rare de constater que la mesure d’un artiste peut surgir si naturellement et qu’elle le fait parce qu’elle est la voix d’un poète. Je crois que les personnes qui ont réalisé les premiers que Bruce était un révolutionnaire de l’Esprit et qui ont mis leurs talents à son service étaient : Steven Van Zandt, Clarence Clemmons, Max Weinberg, Danny Federici, Roy Bittan et Gary Tallent. Ils acceptèrent ses exigences concernant leur temps, ses exigences pour faire partie de cette « bande de frères », parce que chacun d’eux savait que, profondément ancré dans les os de Bruce, il était un défenseur lyrique de ceux qui se sentent imparfaits. Cela ne voulait pas dire que Bruce ne luttait pas contre ses propres démons et afflictions, qu’il n’avait pas d’épisodes de doute de soi qui pourraient les troubler. Cela signifiait qu’ils parvenaient tous à faire de leur mieux, car l’éthique de travail du « patron » stimulait la volonté individuelle. Cela a également aidé Bruce à pouvoir faire fondre la glace avec son humour.

L’écriture de Darkness a eu lieu essentiellement dans la maison de Telegraph Hill Road, Holmdel, New Jersey, et dans l’appartement de l’hôtel Navarro sur Central Park So. a New York. Souvent, les promenades ou aller voir un film peuvent interrompre l’intensité de la concentration au studio d’enregistrement, The Record Plant. Sur certaines photographies ici, on voit sa main bandée qui venait de heurter un mur dans la frustration de ne pas pouvoir se manifester en enregistrant ce qu’il pouvait entendre dans sa tête. De mon point de vue, ce que William Wordsworth a dit décrivait bien Bruce. « Un poète est quelqu’un qui est affecté plus que les autres hommes par les choses absentes comme si elles étaient présentes. »

Nous avons commencé à faire des tournages à des fins publicitaires peu avant la fin de l’album. Je pensais que le fait de préparer des portraits en studio qui pourraient être envisagés pour les couvertures de magazines aiderait à faire connaître le disque davantage. Bruce a clairement indiqué qu’il ne voulait pas de photos « souriantes » car elles ne refléteraient pas le ton de l’album. Il savait ce qu’il portait à l’aise. Il connaissait ses cheveux et savait qu’il valait mieux tirer quand ils étaient sales. Il m’a laissé prendre quelques images dans une veste en cuir cloutée qui était la mienne, mais il l’a enlevée en quelques minutes car elle ne « convenait » pas vraiment à qui il était. Je trouve hystérique maintenant que cette veste soit inscrite au Rock and Roll Hall of Fame comme la sienne – la veste que j’ai portée pendant 10 ans et qu’il a portée pendant moins de 10 minutes. Ce n’était pas et ce n’est pas « Bruce ».

Lorsque la tournée a commencé, il avait des adeptes sur la côte est et ouest, mais les théâtres du centre du pays ne faisaient pas salle comble. Je me souviens d’un spectacle dans une salle d’environ 300 places où il y avait 3 personnes. Springsteen et le E Street Band l’ont joué comme une salle comble. À chaque représentation, aussi petite soit-elle, ils donnaient tout ce qu’ils avaient – ​​comme si leur vie en dépendait. J’ai voyagé avec d’autres groupes et je n’ai jamais fait l’expérience de tests de son pouvant durer 3 heures ou plus, où l’artiste parcourait toute la salle pour s’assurer qu’aucun siège n’avait une vue bloquée et que la musique remplissez la pièce comme du sang dans leurs oreilles, pour qu’elle trouve leur pouls. Le soin et l’attention apportés à ce qui se passerait sur scène ce soir-là ont été apportés par un homme ayant pour mission de fournir un véhicule de changement en lui-même ainsi qu’en son public. Il s’est lancé dans le travail avec passion comme si c’était la seule chose qui pouvait le sauver des dépressions qui continuaient d’envahir ce que d’autres pensaient être une vie faite de rêves.

Après le spectacle, après avoir rencontré des fans et signé des autographes, nous montions dans le bus et nous dirigeions vers la ville suivante. Bruce écoutait la lecture de la performance de la soirée et réfléchissait avec le groupe à ce qui pourrait être amélioré. Il écoutait ce qu’il avait dit au public, puis avant le prochain spectacle, il passait du temps dans le bus et dans les coulisses à écrire, perfectionnant ses histoires, améliorant celles qu’il avait racontées et proposant des idées de performances qui mettaient en valeur le les histoires qu’il avait à raconter. Chaque spectacle était unique. Il y avait un plan, une set-list, mais tous savaient que chaque instant était ouvert à la spontanéité. Le groupe de frères était prêt à tout changement musical ou physique – ajoutant au « jeu » fourni par Bruce en sautant des haut-parleurs ou en courant dans la foule. Même le technicien d’éclairage devait considérer son travail comme partie intégrante de l’expérience car rien n’était programmé. Les spots de suivi ont été déplacés là où se déroulait l’action. Tous devaient être prêts à se propulser dans l’instant présent s’ils voulaient vraiment ébranler le cœur de leur public. Bruce, le groupe, l’équipe, ont fait de la foule un culte de croyants au pouvoir du rock and roll pour changer des vies pour le mieux. Quand on achetait un billet, ce n’était pas seulement pour aller à un concert, c’était pour vivre une expérience de vie positive. J’ai vu de mes propres yeux comment Bruce et le E Street Band ont mis leur corps au travail, comment ils ont extrait des notes de l’air, comment ils ont fait en sorte qu’une performance musicale suggère les échecs et les gloires de l’être humain. J’espère que vous trouverez ces photographies comme preuve de cette expérience.

Lynn Goldsmith

