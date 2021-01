Le plus grand marché illégal du dark web pour la vente de médicaments, de faux billets et de logiciels malveillants, DarkMarket, a été mis hors ligne, dans le cadre d’une opération internationale majeure, a annoncé mardi l’agence de police européenne Europol.

L’opération policière contre DarkMarket a impliqué des agences de sécurité d’Allemagne, d’Australie, du Danemark, de Moldavie, d’Ukraine et du Royaume-Uni, ainsi que des États-Unis, Europol coordonnant leurs actions et fournissant une analyse opérationnelle.

En Allemagne, des agents ont arrêté un Australien de 34 ans soupçonné d’être l’exploitant du marché illégal. Il a été placé en garde à vue près de la frontière du pays avec le Danemark ce week-end. Une enquête plus approfondie a conduit à la découverte de plus de 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine qui avaient hébergé DarkMarket, ce qui a abouti à leur saisie.

Les données stockées sur les serveurs saisis devraient donner aux unités de cybercriminalité encore plus de prospects sur les modérateurs, les vendeurs et les acheteurs sur le marché.

Aussi sur rt.com Les États membres doivent adopter « d’urgence » un plan visant à supprimer les contenus terroristes en ligne au milieu d’un « danger réel et actuel » – UE

DarkMarket a vu le commerce de drogues illicites, de faux billets, de détails de carte de crédit volés, de cartes SIM anonymes et de logiciels malveillants, selon Europol, et comptait près de 500 000 utilisateurs, dont 2 400 vendeurs. Les affaires menées via des crypto-monnaies sur le plateforme ont représenté environ 140 millions d’euros (170 millions de dollars), ont déclaré les enquêteurs.

Le marché a emprunté son nom à un forum sur la cybercriminalité qui vendait également des articles illégaux et a été fermé par le FBI en 2008. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées à l’époque, son fondateur, Renukanth Subramaniam, qui opérait à Londres, étant condamné à près de cinq ans. en prison.

Aussi sur rt.com Les flics français et Europol capturent un revendeur présumé de pornographie enfantine Darknet de sa liste de « cibles prioritaires mondiales »

Le contenu Web sombre est stocké sur des réseaux de superposition et n’est accessible que via un logiciel de communication anonyme, tel que Tor, nécessitant des configurations ou une autorisation spéciales.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!