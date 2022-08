Darkhorse Danemark apporte ses récents triomphes à la Coupe du monde 2022

Le Danemark est le choix le plus courant pour les outsiders de la Coupe du monde 2022. Avec le succès de la Croatie en finale en 2018, le sentiment parmi le camp danois évolue d’un vœu pieux au réalisme.

Ironie du sort, la Croatie a éliminé le Danemark en huitièmes de finale en Russie. L’éventuel finaliste a renversé l’avantage précoce du Danemark après une mésaventure défensive parmi la ligne arrière danoise. Au final, la victoire de la Croatie aux tirs au but a déclenché une course qui a battu les hôtes et les Anglais.

À bien des égards, le Danemark s’est mis en position de vivre l’une de ces courses à lui. De plus, la France et le Danemark ont ​​fait match nul sans but lors du dernier match de la phase de groupes. Cependant, ce match nul sans but a été mutuellement bénéfique et a fini par être un match quelque peu oubliable.

Ce match ne reflète pas ce que le Danemark a accompli ces dernières années, en particulier contre certaines des meilleures équipes européennes. Maintenant, il peut s’appuyer sur l’expérience des grands tournois pour concourir sur la plus grande scène.

Sauvegardes divines

En partant de l’arrière, la dextérité manuelle de Kasper Schmeichel en tant que gardien de but a fait des merveilles pour les Danois. Un jeu blanc contre le Pérou n’a précédé qu’un but contre l’Australie. Ce but est venu sur un penalty. Ensuite, bien sûr, le Danemark a tenu la France à distance lors du dernier match de la phase de groupes.

La superbe performance de Schmeichel lors de Russie 2018 s’est vraiment révélée face à la Croatie. L’ancien gardien de Leicester City a sauvé trois pénalités au total contre la Croatie, dont l’une dans le temps réglementaire. Bien qu’il en ait sauvé deux lors de la fusillade, le Danemark n’a pu convertir que deux de ses cinq tentatives.

Rivaliser avec les meilleurs

Les appels serrés contre la Croatie et le Danemark représentent beaucoup de choses pour le potentiel du Danemark. Les Danois ont tenu tête à une équipe de haut niveau et ont fait preuve d’une détermination acharnée à prouver leurs prouesses face aux meilleurs d’Europe. En effet, Christian Eriksen a eu l’occasion d’un match-gagnant face à la France. Steve Mandanda a battu le milieu de terrain des Spurs de l’époque dans leur tête-à-tête tard.

Maintenant, un match de phase de groupes avec peu de choses en jeu et la finale de la Coupe du monde ont un niveau d’urgence incomparable. Pourtant, il est toujours remarquable de considérer que la France a marqué quatre buts contre la Croatie, tandis que le Danemark a tenu les champions sans but.

Bouleversement de la Ligue des Nations

De même, l’UEFA Nations League n’est pas une mesure précise de la performance d’une équipe. Au contraire, les matchs sont des matches amicaux plutôt qu’un tournoi majeur. Néanmoins, le Danemark a fait match nul contre la France en Ligue A, Groupe 1 en juin. Les Danois ont battu la France lors de la première journée. L’ancien attaquant de Copenhague Andreas Cornelius a marqué un doublé alors que le Danemark surprenait les Français à domicile, 2-1, à Saint-Denis.

De plus, les Danois ont également attiré la Croatie dans ce groupe. Les Damiers a pris le meilleur sur le Danemark, 1-0. Le Danois Dynamite retrouve ses rivaux de la Ligue des Nations les 22 et 25 septembre. Ces deux matchs représentent une belle opportunité pour le Danemark de se mettre au point à deux mois de la Coupe du monde 2022.

Là, le Danemark rencontre une paire d’ennemis familiers.

Le Danemark prêt pour les affrontements de la Coupe du monde 2022

Par rapport à Russie 2018, peu de changements pour le Danemark lors de sa phase de groupes pour Qatar 2022. Entrant dans le groupe D en tant que pot 2, le Danemark affronte la France et l’Australie. Le seul changement est que la Tunisie remplace le Pérou. C’est tout à fait une coïncidence, mais pas une qui devrait trop effrayer le Danemark.

De plus, cela aide d’avoir la puce sur l’épaule de quatre ans auparavant.

Les rouges et blancs ont 66% de chances de battre la Tunisie lors de son premier match. Lors de la deuxième journée, il est difficile de renverser les champions. En tant qu’opprimés clairs, un tirage au sort semble probablement être un succès décent s’il se produit. Cela aide à boucler la phase de groupes contre l’Australie. Dans ce match, le Danemark est, à partir de maintenant, un favori écrasant.

Par conséquent, le Danemark devrait s’en sortir. Le groupe D n’est pas le groupe le plus difficile de la Coupe du monde. En fait, on fait valoir qu’il s’agit de l’un des plus directs et des plus simples.

Avec le talent du Danemark, il y a une puissance considérable sur le terrain avec plus d’une douzaine de joueurs dans les cinq meilleures ligues européennes. Avant le calendrier européen 2022/23, un certain nombre de talents danois sont à l’honneur dans de nouveaux clubs.

Derniers transferts

Après s’être imposé comme défenseur dans le onze de départ de Chelsea en 2017, Andreas Christensen a succombé à une blessure au dos. Il n’a pas pu participer à la finale de la FA Cup 2018. Cependant, Christensen a mérité l’honneur du “Jeune joueur de l’année” de Chelsea. Après cela, lors de la finale de l’UCL 2021, Christensen est sorti du banc en première mi-temps en tant que remplaçant non annoncé. Il a défendu la victoire 1-0 de son équipe sur Manchester City. Actuellement, le défenseur attend un nouveau défi avec un contrat de quatre ans avec Barcelone.

À l’arrière de Russie 2018, l’attaquant Christen Eriksen a aidé les Spurs à remporter le titre UCL. Tottenham a terminé deuxième de ce tournoi face à son rival anglais Liverpool. Eriksen est l’une des meilleures histoires du monde du football. Près de la mort après un arrêt cardiaque contre la Finlande lors du premier match du Danemark à l’Euro 2020, Eriksen a fait un retour miraculeux juste pour rejouer. Il a prospéré à Brentford, qui a tenté sa chance. Cela offrait une nouvelle opportunité dans un club de haut niveau. Cette fois, c’est Manchester United qui appelle le numéro du milieu de terrain dans le cadre d’un contrat de trois ans.

Kasper Schmeichel, l’un des héros du Danemark et de Leicester City, a une carrière bien remplie. Dans un mouvement relativement calme, il est en route pour Nice en vue de ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde à l’âge de 36 ans après la Coupe du monde.

Maintenant, le capitaine danois Simon Kjær dirige les Danois avec un agenda caché pour montrer au monde qu’ils ont la puissance nécessaire pour égaler la France. Attention aux Dynamiter; ils pourraient s’enflammer à la Coupe du monde.

PHOTO : LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images