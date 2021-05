Dark Money Group lance une campagne de 2 millions de dollars pour aider à faire passer le programme de Biden

Un groupe financé par des donateurs anonymes lance cette semaine une nouvelle campagne d’influence de plusieurs millions de dollars qui fera pression sur les législateurs modérés pour qu’ils adoptent des éléments clés du programme du président Joe Biden.

WorkMoney, une organisation à but non lucratif 501 (c) (4) qui a été lancée l’année dernière au plus fort de la pandémie de coronavirus, va de l’avant avec un nouvel effort de 2 millions de dollars qui comprendra des publicités numériques à la fois sur Facebook et Google. La campagne inclura également les près de 2 millions de membres du groupe s’engageant par e-mail et d’autres moyens avec plus d’une douzaine de législateurs sur la nécessité de faire passer l’infrastructure et les plans familiaux de Biden par le Congrès.

L’organisme à but non lucratif est connu comme un groupe d’argent noir car il ne divulgue pas publiquement ses donateurs. CJ Grimes, le fondateur de WorkMoney, a déclaré lundi à CNBC dans un courrier électronique que le groupe avait collecté plus de 20 millions de dollars depuis son lancement. Les archives publicitaires de Facebook montrent que le groupe a déjà dépensé plus de 5 millions de dollars en publicités dans la préparation de cette nouvelle campagne.

Grimes a déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique qu’ils allaient embaucher des organisateurs pour aider à mettre en place des mairies et à contacter les représentants du Congrès à la fois à la Chambre et au Sénat. Grimes a ensuite envoyé un e-mail à la liste des cibles du groupe, qui comprend les sens. Joe Manchin, DW.Va., Kyrsten Sinema, D-Ariz., Lisa Murkowski, R-Alaska, Pat Toomey, R-Pa., Et Shelley Moore Capito, RW. Virginie.

L’organisation estime que le soutien de bon nombre de ces sénateurs sera essentiel pour voir au moins certains éléments de l’ordre du jour de Biden adoptés.

« Les membres de WorkMoney parlent aux républicains modérés et aux démocrates modérés parce que ce sont eux qui sont les plus susceptibles de façonner la législation qui sera finalement adoptée », a déclaré Grimes dans un courriel. « Ces modérés des deux côtés de l’allée sont les politiciens qui ont le plus besoin d’entendre leurs électeurs », a-t-elle ajouté.

L’une des nouvelles publicités numériques déjà en ligne sur la page Facebook de WorkMoney appelle les gens à signer une pétition afin de pousser le Congrès à adopter la proposition d’infrastructure de Biden. « Il est temps de quitter les jeux partisans et d’investir dans de vrais emplois américains. Dites à votre membre du Congrès: adoptez le plan d’emploi américain », lit-on sur la page Web après avoir cliqué sur l’annonce Facebook.

Biden a proposé un paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui, selon le président, devrait être payé en augmentant les taux d’imposition des entreprises et des particuliers. Le plan familial de 1,8 billion de dollars de Biden comprend l’affectation de milliards d’argent fédéral à des services de garde de haute qualité et la création d’un programme national complet de congés familiaux et médicaux payés.

Certains des législateurs qui verront la pression de WorkMoney ont déjà été en contact avec Biden et semblent être sur la voie d’un compromis avec l’administration. Moore Capito, Toomey et d’autres sénateurs républicains ont récemment rencontré Biden pour discuter de la réforme des infrastructures.

« Nous avons eu une autre discussion positive et substantielle sur la façon de relever les défis d’infrastructure de notre pays de manière bipartisane », a déclaré Moore Capito dans un déclaration Après la réunion. « Nous nous sommes écoutés et j’ai senti que le président était réceptif à nos idées et à nos points de vue. »

Moore Capito et d’autres républicains du Sénat ont proposé leur propre cadre d’infrastructure qui coûterait plus de 565 milliards de dollars et insistent sur le fait que l’augmentation des impôts n’est pas une option qu’ils sont prêts à envisager. payer pour ça. Une proposition révisée des républicains pourrait arriver dès mardi. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré qu’il pensait qu’un paquet d’infrastructure devrait coûter jusqu’à 800 milliards de dollars.

Manchin, qui est un démocrate modéré, a déclaré qu’il serait prêt à s’entendre sur un paquet d’infrastructure qui porterait le taux des entreprises de 21% à environ 25%.

Biden a besoin de 10 votes républicains pour faire passer un projet de loi bipartisan au Sénat.