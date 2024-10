Elon Musk, le deuxième homme le plus intelligent, le plus drôle et le plus aimé du monde, a partagé la scène avec Donald Trump, le premier homme le plus intelligent, le plus drôle et le plus aimé du monde, dimanche, lors d’un rassemblement électoral tout à fait normal et pas du tout sectaire. en Pennsylvanie dimanche.

Connaissant l’amour de Trump pour Hannibal Lecter, Musk cosplayé comme le cannibale tueur OG Ed Gein. Il a serré la main de Trump, montrant son pas-du-tout-effrayant-rencontre-le-visage-du-président. Puis, se décrivant « pas seulement MAGA », mais « MAGA sombre » (un clin d’œil au parti antidémocratique Illumination sombre mouvement, favorisé par les milliardaires sud-africains blancs), il a parlé du lien vital entre tirer sur des gens et préserver la liberté d’expression, suivi d’un rire tout à fait normal cela ne semblait certainement pas venir directement du repaire d’un méchant de Bond.

Pendant ce temps, Jon Stewart, ne comprenant manifestement pas les nuances de la rhétorique brillante de Musk, a eu l’audace de souligner sur Le spectacle quotidien que « les armes, d’après ce que je peux dire, semblent principalement protéger la parole de ceux qui détiennent l’arme. » :

« Les armes ne protègent pas notre liberté d’expression. Notre liberté d’expression est protégée par le consentement des gouvernés, inscrit dans la Constitution. Elle n’est pas fondée sur la menace de violence. » « Les armes, d’après ce que je peux dire, semblent principalement protéger la parole de ceux qui les détiennent. C’est un outil d’intimidation. C’est un outil d’intimidation qui, je pense, est en fait invoqué de manière irresponsable et imprudente parce que certains les gens dans votre groupe pensaient qu’ils avaient peut-être été bannis par Facebook. « Je veux dire, pour l’amour de Dieu, vous êtes à Butler, en Pennsylvanie. La seule raison pour laquelle vous êtes là, c’est parce qu’un putain de connard avec un AR-15 a essayé de défendre en permanence sa vision de la « liberté d’expression » de ce pays. C’est pour ça que tu es là. »

Stewart n’apprécie tout simplement pas les subtilités de l’utilisation d’armes mortelles pour garantir que chacun se sente totalement libre de s’exprimer. Sinon, comment pourrions-nous avoir un débat calme et rationnel si ce n’est sous la menace des armes ?

