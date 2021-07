Dark Horse gagne à Sandown | Nouvelles de course

Came From The Dark a enregistré le plus grand succès de sa carrière alors que le gris d’Ed Walker s’est levé pour nier Arecibo dans la charge de corail à Sandown.

Le joueur de cinq ans n’a remporté qu’une seule de ses cinq sorties la saison dernière, mais depuis qu’il est castré, il s’est amélioré sans fin.

Malchanceux au Palace House à Newmarket, après avoir gagné à Newbury auparavant, Walker avait espéré le faire courir dans les King’s Stand Stakes à Ascot après cela, mais un revers l’en empêcha.

Au lieu de cela, il s’est aligné dans ce groupe trois et Tom Marquand a toujours semblé en contrôle.

Alors qu’Arecibo a frappé l’avant avec un furlong à courir après avoir succédé à Lazuli, Marquand n’a même pas eu à recourir au fouet, chevauchant sa monture avec juste les mains et les talons pour remporter la deuxième place de King’s Stand et gagner par un cou à 5-1.

« C’était frustrant de rater Ascot, il a eu un problème après Newmarket mais fair-play à l’équipe à domicile et aux vétérans, ils m’ont donné la confiance nécessaire pour continuer aujourd’hui », a déclaré Walker.

« J’étais dégoûté de rater le King’s Stand car je pense que cela aurait été parfait pour lui, mais cela a parfaitement fonctionné aujourd’hui et nous pouvons faire de belles courses plus tard dans l’année.

« Il a été frustrant jusqu’à cette année, j’ai toujours senti qu’il était meilleur qu’il ne le montrait. Je pense que j’ai mis un an de trop à le geler, c’est ce qui a contribué à sa réussite. Tout s’est mis en place cette année.

« Il aime Haydock, pour une raison quelconque. Les six combinaisons faciles, nous allons donc travailler à partir de là (Sprint Cup), mais je ne sais pas où ensuite. Si nous allons au Nunthorpe, il pourrait s’éloigner trop de son sol, donc nous avons un peu de casse-tête à faire. »

Le vainqueur a été réduit à 5-1 de 12 pour les King George Stakes à Goodwood par Paddy Power.

Auria a l’aura dans Distaff

Auria avait l’air d’une pouliche à suivre alors qu’elle continuait la belle forme de l’entraîneur Andrew Balding avec une victoire dans le Coral Distaff à Sandown.

L’écurie comptait quatre gagnants à Royal Ascot, dirigés par l’héroïne des Coronation Stakes Alcohol Free, et Auria a continué le bon travail avec un succès de Listed clair sur un mile.

Oisin Murphy avait la fille de Muhaarar au premier rang dès le départ, avant de poursuivre à l’approche du virage à domicile.

Auria (100-30) a rapidement pris une avance pratique et a maintenu le galop pour franchir la ligne à deux longueurs et demie de Seattle Rock. Glesga Gal était à trois quarts d’une longueur à la troisième place.

Balding a déclaré: « C’est une bonne galopeuse et elle a continué, ce qui est génial. Elle était de retour en voyage, mais je pense qu’elle restera à un kilomètre et demi.

« Il y a un groupe 3 ici en août, ce qui est évident, mais nous n’avons pas exclu d’aller un peu plus loin dans le temps également. Le terrain ne la gêne certainement pas.

« Elle devait courir dans la Musidora, mais elle s’est cabrée sur la selle et s’est coupée la tête, donc elle a raté un peu de travail pour Newbury la dernière fois et elle n’était pas tout à fait à son meilleur. »