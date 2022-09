Dark Brandon: Joe Biden Meme obtient encore plus de battage médiatique après le discours de Philadelphie

Président Joe Biden a adressé une vive réprimande aux républicains lors d’un discours à Philadelphie jeudi soir, affirmant qu’ils “prospéraient dans le chaos” et averti que les valeurs démocratiques américaines étaient attaquées par des extrémistes fidèles à l’ancien président Donald Trump. Cela a conduit les utilisateurs des médias sociaux à partager un nouveau mème “Dark Brandon” faisant l’éloge du président.

L’année dernière, la phrase “Allons-y Brandon” a fait son chemin dans le discours politique américain après qu’un journaliste, alors qu’il parlait avec un coureur de Nascar, a mal cité une foule scandant une obscénité à propos de Biden. L’insulte déguisée a depuis été utilisée à Les rassemblements de la campagne républicaine, sur le parquet du Congrès et à Événements QAnon.

Ces derniers mois, un nouveau mème a fait le tour des réseaux sociaux, et il est même poussé par membres de l’administration Biden: Brandon noir. L’amalgame d’une phrase destinée à insulter le président a fini par être un terme de célébration utilisé par les partisans de Biden pour vanter les succès de l’administration, tels que le baisse des prix du gazla Mort du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri et l’annulation de jusqu’à 20 000 $ en prêts étudiants.

Dark Brandon passe une bonne semaine. – Emplois en hausse

– Chômage en baisse

– Prix du gaz en baisse

– Amener Manchin et Sinema à s’entendre sur QUELQUE CHOSE

– J’ai eu le gars d’Al-Qaïda

– Même les républicains ont honte d’aider les vétérans (Jon Stewart a définitivement aidé !) pic.twitter.com/LesAWTByFs — Grant Stern est boosté ! (@granstern) 5 août 2022

Voici tout ce que vous devez savoir sur le mème Dark Brandon.

C’est quoi Dark Brandon ?

Selon Connaissez votre mèmel’expression “Dark Brandon” est née en mars lorsqu’une personne sur Twitter a riffé des titres de films en ajoutant le nom “Brandon”, qui découlait de l’expression “Allons-y Brandon”.

En mai 2021, une autre personne a partagé une publication sur Twitter avec des images de prétendue propagande chinoise contre Biden. Les illustrations montrent Biden, avec des yeux jaunes brillants, assis sur un trône d’AR-15 qui ressemble au trône de fer du Série HBO Game of Thrones. Certains partisans de Biden ont aimé les images, disant à quel point elles avaient l’air si “métal”.

Le mème a commencé à prendre de l’ampleur en juillet et début août, surtout après le baisse des prix du gazla Mort du chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri et le passage du CHIPS et la loi scientifique et le Loi sur la réduction de l’inflation.

Certaines personnes partagent également des mèmes de Dark Brandon en référence au Raid du FBI sur le domaine Mar-a-Lago de l’ancien président Donald TrumpMême si le L’administration Biden n’aurait pas été informée de cette mesure d’application de la loi.

Le mème “Dark Brandon” est probablement l’une des réorientations les plus organiques et les plus efficaces d’un slogan négatif que j’ai vu depuis longtemps.

Bon travail, vous tous. pic.twitter.com/9ZZn1oCThc — Maya Contreras (@mayatcontreras) 7 août 2022

Comment a commencé Let’s go Brandon ?

En octobre dernier, Brandon Brown a remporté sa première course Xfinity Series Nascar au Talladega Superspeedway. Le journaliste de NBC Sports, Kelli Stavast, a interviewé Brown après sa victoire sur la piste de course avec une foule derrière lui scandant “Fuck Joe Biden”, qui a souvent été scandé lors d’événements sportifs américains au cours des derniers mois.

Lors de l’entretienremarque Stavast à propos de la foule en disant: “Vous pouvez entendre les chants de la foule. Allons-y Brandon.”

On ne sait pas si elle a entendu la phrase par erreur ou si elle a décidé de ne pas répéter le terme en raison du blasphème dans le chant.

Les conservateurs et d’autres opposés à la présidence de Biden ont saisi l’expression. Il a depuis été utilisé comme chant lors d’événements politiques et placé sur des marchandises allant des chemises aux pièces d’armes à feu.

Qu’ont fait les entreprises de médias sociaux à propos du hashtag Let’s go Brandon ?

Pas beaucoup. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TIkTok n’ont pas supprimé les publications avec le hashtag Let’s go Brandon.

“Let’s Go Brandon” a été diffusé plusieurs fois sur Twitter depuis l’interview initiale d’octobre dernier, avec des politiciens républicains tels que Le sénateur Ted Cruzun républicain du Texas, et Représentant Lauren Boebert, un républicain du Colorado, utilisant le hashtag, ce dernier mettant même la phrase sur une robe. Cruz et Boebert faisaient partie des 147 républicains qui voté pour annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Pour contrer la phrase, les fans de Biden ont commencé à utiliser le hashtag #MerciBrandonqui était à la mode sur Twitter en novembre dernier.

Une entreprise qui aurait pris des mesures pour interdire le hashtag est la société de fitness Peloton. Un rapport du site Web de droite PJ Media montre que le hashtag n’est pas disponible pour être ajouté aux profils d’utilisateurs. Les clients de Peloton peuvent utiliser des balises dans leurs profils pour s’associer à d’autres membres ayant des intérêts similaires.

“Nous avons une politique de tolérance zéro contre les contenus qui divisent, explicites ou autres qui enfreignent nos politiques”, a déclaré lundi la société dans un communiqué par e-mail. “Nous modérons activement nos canaux et avons supprimé les balises qui couvrent l’ensemble du spectre politique, tout en permettant aux membres de s’exprimer en utilisant des balises comme #WomenForTrump.”

Quelles ont été les controverses entourant le hashtag Let’s go Brandon?

Mis à part l’insulte évidente de Biden, le hashtag Let’s go Brandon est venu avec sa part de controverse.

Un pilote de Southwest Airlines fait l’objet d’une enquête pour utilisation de la phrase lors d’une annonce de vol.

Billboard a publié sa liste des chansons les plus vendues de la semaine le 8 novembre 2021, et deux des cinq meilleures chansons ont fait référence à la phrase : Bryson Gray avec Tyson James et Chandler Crump « Let’s go Brandon » et Loza Alexander’s « Let’s go Brandon .” Gray a dit sur sa chanson était supprimé de YouTube en raison de fausses informations médicales.