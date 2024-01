« Dark Arts Dougie » tire-t-il secrètement les ficelles du complot conservateur visant à renverser Rishi ? Les projecteurs sont braqués sur un conseiller nommé par Nadine Dorries comme l’homme clé de la cabale qui décide du moment où licencier les dirigeants conservateurs

Lorsque Nadine Dorries a publié The Plot en novembre dernier, elle a exposé de manière très détaillée son argument selon lequel les conservateurs sont contrôlés depuis 20 ans par une cabale obscure qui décide du moment où il faut renverser leurs dirigeants.

Au centre des machinations présumées qui duraient depuis des décennies se trouvait un conseiller appelé Dougie Smith, qui aurait agi de mèche avec le secrétaire de Leveling Up, Michael Gove, et l’ancien chef de cabinet de Boris Johnson, Dominic Cummings.

Aujourd’hui, alors qu’un autre Premier ministre conservateur vacille au bord du précipice politique, M. Smith a été accusé d’avoir orchestré les initiatives des conservateurs rebelles déterminés à évincer Rishi Sunak.

Après une semaine au cours de laquelle l’ancien ministre Sir Simon Clarke a appelé son parti à remplacer M. Sunak à la tête sous peine d’être « massacré » lors des élections, et un ancien conseiller spécial n°10, Will Dry, s’est engagé auprès des rebelles, a déclaré Mme Dorries. un ministre lui a dit que Dougie Smith contribuait à attiser l’insurrection.

Mme Dorries a déclaré: ” Le ministre m’a dit: ” Dougie travaille dans les coulisses pour éliminer Rishi, et en même temps, il manipule toujours les choses dans le numéro 10. Rishi ne peut pas se débarrasser de lui, Dougie l’a fait. Il sait comment Rishi est arrivé là où il est. » ‘

M. Dry travaille désormais avec un groupe de rebelles qui se sont rassemblés sous la bannière du mystérieux groupe de l’Alliance conservatrice britannique, qui a commandé un sondage de masse prédisant un glissement de terrain travailliste.

Les personnes citées par Mme Dorries ont tendance à rejeter ses affirmations comme étant l’œuvre d’un “écrivain de fiction”, mais The Mail on Sunday a été informé de manière indépendante par des sources bien placées que M. Smith était impliqué dans “l’alliance rebelle”, car le groupe s’appelle.

Cette affirmation a déclenché des troubles au numéro 10, où M. Smith est un conseiller politique payé par le parti – bien qu’il n’y ait pas été revu depuis que Mme Dorries a publié son livre.

En décembre, le ministère de la Défense a révélé que les rebelles se réunissaient au Giovanni’s, un restaurant italien familial établi de longue date à Covent Garden à Londres, pour préparer leurs prochaines actions contre le gouvernement.

Les sondages, dont une enquête titanesque de YouGov auprès de 14 000 électeurs, prévoyaient un effacement de M. Sunak, le parti post-électoral étant réduit à 169 députés.

Ils ont rédigé ce qu’ils ont décrit comme « un calendrier de l’Avent de la merde » – un torrent de gros titres déstabilisateurs concoctés en représailles au limogeage, le mois précédent, de Suella Braverman de son poste de ministre de l’Intérieur.

Le gang a depuis établi un QG bunker, à cinq minutes à pied du restaurant, financé par les mêmes financiers inconnus qui commandent des sondages et paient les salaires des conspirateurs.

Un rebelle derrière le « calendrier de l’Avent » a déclaré : « Ce n’est plus un calendrier de l’Avent – ​​nous ne savons pas comment l’appeler en janvier – mais il y a encore beaucoup de conneries à venir. »

Le rebelle explique : « Le but était clair : montrer qu'il n'y a pas de problème avec la « marque » du parti. Tout cela a à voir avec Rishi.

Le rebelle explique : « Le but était clair : montrer qu’il n’y a pas de problème avec la « marque » du parti. Tout cela a à voir avec Rishi. Downing Street a lancé un effort féroce pour débusquer les conspirateurs et identifier les donateurs rebelles, mais jusqu’à présent en vain.

Tout ce qu’une source rebelle aurait dit à propos des bailleurs de fonds, c’est qu’« il y a plus d’un bailleur de fonds, mais moins de dix ».

Le numéro 10 tient particulièrement à établir s’il existe des liens avec le parti réformiste de Nigel Farage, dont les chiffres à deux chiffres dans les sondages menacent de diviser le vote conservateur – potentiellement de manière fatale.

M. Farage émet délibérément des signaux mitigés quant à sa candidature au successeur de l’UKIP lors des élections, en disant à certains alliés qu’il a signé un nouveau contrat avec GB News et qu’il ne pourrait donc pas faire campagne – tout en s’engageant simultanément : « Jamais ». dit jamais.’ Lord Frost, son homologue conservateur, qui a aidé à organiser le scrutin, a refusé de dire qui l’a financé. Lorsqu’il a été confronté au leader conservateur des Lords, Lord Nicholas True, Lord Frost a déclaré qu’il “ne pensait pas que les donateurs étaient liés aux réformistes”, laissant ouverte la possibilité qu’ils le soient.

Les conspirateurs affirment qu’ils poursuivront leurs efforts pour renverser M. Sunak afin de sauver le parti de l’oubli électoral. L’un d’eux a déclaré : « Ce sera la mort par mille coupures. Il n’y aura pas de mouvement massif. Il s’agira d’une série d’interventions, basées sur différents points déclencheurs. Les sondages vont continuer à empirer. La réforme continuera à gagner du terrain. Nous avons des élections partielles à venir – elles seront un désastre. Et puis nous avons des élections locales.

“Il n’est pas viable pour Sunak de continuer malgré tout cela.”

Un député rebelle a déclaré : « Simon Clarke agissait de son propre chef cette fois-ci. Mais nous sommes une vingtaine à être prêts maintenant à déposer une lettre [of no confidence in Sunak, to trigger a leadership election]. Et ce nombre augmentera lentement chaque semaine. Et puis, en plus de cela, nous avons des collègues qui ne sont pas encore prêts à sortir de leur couverture, mais qui savent que ce que Simon disait était vrai. Et c’est essentiellement la majorité du parti parlementaire.

Dans son livre, Mme Dorries cite M. Johnson décrivant un appel téléphonique « inattendu et assez désagréable » de M. Smith, connu pour son travail dans la magie noire politique.

L’ancien Premier ministre a déclaré que Smith – également fondateur d’une agence qui organisait des soirées sexuelles exclusives – lui avait dit : « Je pense que vous devriez y aller, vous devriez vous retirer maintenant et nous vous laisserons peut-être revenir un jour. Vous êtes un poison, comme Nixon. Si tu n’y vas pas, je vais te faire tomber. Je vais t’achever.

Mme Dorries a déclaré hier soir : « Comme le prédit le livre, les conspirateurs se retourneraient contre Rishi Sunak, l’homme que Dougie Smith a guidé jusqu’à son siège de député et celui de Premier ministre au numéro 10. Ils tentent désespérément de s’accrocher au pouvoir et la seule voie qui reste désormais passe par l’élection de Kemi Badenoch ou de Robert Jenrick. Ils ont créé le chaos au cœur du gouvernement et, par leurs actions, ils ont eu un impact négatif sur nos vies à tous. Il est temps de les expulser de Westminster pour tout le mal qu’ils ont fait et de restaurer les principes de la démocratie.

M. Smith n’a pas répondu à une demande de commentaire.