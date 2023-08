Darius Slayton et Parris Campbell visent à revitaliser le jeu de passes des Giants

Ralph Vacchiano Journaliste NFC Est

EAST RUTHERFORD, NJ – Il n’y a pas de liste des meilleurs receveurs de la NFL qui inclut Parris Campbell ou Darius Slayton. Pour même se rapprocher des noms des deux meilleurs larges des Giants, cette liste devrait être assez longue.

Ils le savent. Ils l’ont entendu. Mais ils pensent aussi connaître un secret.

Et ils ont hâte de prouver que ces listes sont fausses.

« Si vous n’avez pas les noms – les noms célèbres – les gens ne pensent pas que vous avez du talent dans votre chambre », a déclaré Slayton dans une interview avec FOX Sports la semaine dernière. « Mais que vous ayez ou non un million de followers sur Instagram ne vous rend pas moins talentueux que quelqu’un qui en a.

« Nous savons que nous avons quelque chose à prouver », a-t-il ajouté. « Et nous avons l’intention de sortir et de le prouver. »

Slayton a définitivement raison sur une chose : les receveurs des Giants ont beaucoup à prouver. C’est particulièrement vrai pour Slayton et Campbell, les partants les plus probables de l’équipe. Les deux pensent qu’ils ont le talent pour être de vrais receveurs n ° 1, et cela aurait peut-être déjà été le n ° 1 s’il n’y avait pas eu les circonstances et les blessures.

C’est un argument difficile à faire valoir, cependant, alors qu’aucun d’entre eux n’a capté plus de 63 passes ou plus de 751 verges sur réception en une seule saison. C’est aussi difficile quand ils sont les troisième et quatrième options offensives de leur propre équipe.

« Je pense que c’est juste une question de production », a déclaré Slayton. « Je dois y aller et mettre les chiffres pour participer à cette conversation. J’en suis conscient. Mais je sais que j’ai la capacité de le faire. »

« Pour être honnête », a ajouté Campbell, « j’ai l’impression que si vous êtes dans cette ligue et que vous jouez au receveur large et que vous n’essayez pas d’être cela, pourquoi êtes-vous ici? »

Que l’un ou l’autre puisse atteindre ce noble objectif est certainement discutable, mais c’est certainement ce qu’espèrent les Giants. Dans une intersaison où leur plus grand besoin était clairement d’ajouter un receveur n ° 1, Slayton et Campbell ont représenté les plus gros mouvements des Giants à ce poste. Mais c’étaient de petits gestes. Ils ont re-signé Slayton, 26 ans, qui a mené l’équipe avec 724 verges sur réception la saison dernière, pour un contrat de 12 millions de dollars sur deux ans avec seulement 4,9 millions de dollars garantis. Ensuite, ils ont signé Campbell, 26 ans, pour un contrat d’un an de 4,7 millions de dollars avec seulement 2,9 millions de dollars garantis.

La grande décision des Giants pendant l’intersaison a été d’échanger contre l’ailier serré Darren Waller, qui semble être la meilleure option dans l’attaque par la passe. Et lorsque le quart-arrière Daniel Jones ne lancera pas à Waller, il cherchera probablement à mettre le ballon entre les mains du porteur de ballon Saquon Barkley.

Quel sera l’impact du nouvel accord de Saquon Barkley et de la situation actuelle sur les géants ?

Mais si les Giants vont vraiment franchir la prochaine étape de leur surprenante saison éliminatoire 9-7-1, cela aiderait si quelqu’un s’avançait et devenait un véritable receveur n ° 1. Slayton et Campbell semblent prêts à le faire, même s’ils ne sont pas tout à fait sûrs qu’un récepteur n ° 1 est ce dont les Giants ont besoin.

« Je ne pense pas que vous en ayez besoin pour être honnête avec vous », a déclaré Slayton. « Vous avez tellement d’équipes de nos jours qui ont tellement de talent. Je veux dire, qui est le n°1 à Cincinnati ? Est-ce que Tee Higgins n’est pas un talent n°1 ? [Since the Bengals have Ja’Marr Chase]est-ce que ça fait de lui pas un, ou est-ce que ça fait de lui [them] en avoir deux ? Les Dolphins en ont-ils un, ou Jaylen Waddle et Tyreek Hill en ont-ils deux?

« En fin de compte, vous avez des meneurs de jeu. Les gens se sont habitués à avoir un gars n ° 1, mais je pourrais nommer quatre ou cinq équipes et vous demander qui est leur receveur n ° 1, et vous seriez comme ‘Ils ‘ sont tous les deux très bons. Ce serait un peu léger d’appeler l’un d’eux un deux. ‘ »

Peut-être que oui, mais est-ce que certains des receveurs des Giants sont « plutôt bons » ? En dehors de Slayton et Campbell, ils ont un groupe profond rempli de points d’interrogation. Sterling Shepard, 30 ans, essaie de se remettre d’une déchirure du LCA, tout comme le pro de deuxième année Wan’Dale Robinson. Ils ont fait venir Jamison Crowder, 30 ans, qui a déjà raté quelques entraînements en raison d’une blessure au mollet. Ils viennent de signer Cole Beasley, 34 ans, pour voir s’il lui reste quelque chose dans le réservoir.

Les Giants ont obtenu une bonne production d’Isaiah Hodgins de 6 pieds 4 pouces la saison dernière et ils ont amené un brûleur à Jeff Smith, mais aucun d’eux n’a même 40 attrapés en carrière. Et les Giants ont beaucoup d’espoir pour le choix de troisième ronde Jalin Hyatt, l’un des joueurs les plus rapides du repêchage, mais le plan semble être de le faire travailler lentement, du moins au début.

Slayton et Campbell sont la crème de leur crème, et personne ne les compare à Chase et Higgins, Waddle et Hill, ou AJ Brown et DeVonta Smith de Philly.

Est-ce faux?

« Je pense que nous avons une pièce très talentueuse », a déclaré Slayton. « Et je pense que nous le montrerons quand la saison arrivera. »

« Il y a beaucoup de gars dans la salle avec des jetons sur les épaules », a ajouté Campbell. « C’est un collectif de gars qui sentent qu’ils ont plus à prouver dans leur carrière. »

C’est certainement vrai pour les deux premiers, qui sont certes mécontents de leurs trajectoires jusqu’à présent. Il n’y a pas si longtemps, le Slayton de 6 pieds 1 pouce et 198 livres était la surprise des Giants de 2019 – un choix de cinquième ronde d’Auburn qui est rapidement devenu le receveur de l’équipe, captant 48 passes pour 740 verges et huit touchés en seulement 14 matchs.

Mais alors que l’offensive des Giants a échoué à travers trois entraîneurs en chef et quatre coordonnateurs offensifs en quatre ans, Slayton a fait de même. Ses chiffres ont stagné, puis chuté. Ses mains sont devenues peu fiables. Il est passé d’une étoile montante à un joueur que les Giants n’ont pas vraiment exagéré pour ramener.

« C’est difficile sans cette stabilité », a déclaré Slayton. « Évidemment, mon année recrue n’a été que du soleil et des arcs-en-ciel pour moi. Ensuite, avoir ces deux dernières années, c’est comme la réalité. La vie va être en haut et en bas. Ça ne va pas toujours aller dans votre sens. Vous n’allez pas toujours être monter haut. »

Personne n’a besoin de le dire à Campbell, un ancien choix de deuxième tour (59e au total) de l’Ohio State. Le joueur de 6 pieds 1 pouce et 205 livres a joué en seulement 15 matchs et n’a capté que 34 passes au cours de ses trois premières saisons en raison d’une liste ridiculement longue de blessures. En tant que recrue en 2019, il a eu une hernie sportive, une main cassée et un pied cassé. Il s’est déchiré le MCL et le PCL au genou gauche lors de la semaine 2 de l’année suivante. Et en 2021, il a raté un match avec une tension abdominale, puis 10 autres lorsqu’il s’est à nouveau cassé le pied.

Enfin, la saison dernière, il était en assez bonne santé pour jouer à chaque match et il a capté 63 passes pour 623 verges et trois touchés pour une terrible équipe des Colts d’Indianapolis. Mais cela n’a pas suffi à lui attirer l’attention (ou l’argent) sur le marché des agents libres le printemps dernier, ou le respect qu’il estime mériter.

« J’étais en quelque sorte juste radié un peu », a déclaré Campbell. « Je sais que je suis un bon joueur. Je sais ce que je peux faire, ce que j’apporte à cette équipe et à ce jeu, et j’ai confiance en moi. Ouais, la blessure m’a attrapé les premières années, mais je ‘ J’ai beaucoup de ballon à jouer. »

Ses coéquipiers semblent d’accord. Slayton a fait l’éloge de Campbell et de la façon dont il est construit « presque plus comme un porteur de ballon » (il était porteur de ballon au lycée) avec « de grosses jambes sournoises ». En fait, les Giants ont aligné Campbell comme porteur de ballon à plusieurs reprises cet été, ce qui pourrait indiquer qu’il pourrait jouer un rôle pour eux comme Deebo Samuel joue à San Francisco. Ce serait une façon unique de profiter de ce que Slayton a dit être sa « vitesse pure évidente ».

Campbell, quant à lui, a tout autant fait l’éloge de Slayton que « un gars qui peut tout faire ».

« C’est un technicien dans la façon dont il gère ses itinéraires », a déclaré Campbell. « De toute évidence, nous savons tous que la vitesse est là. Il a cette tromperie sournoise dans la façon dont il gère ses itinéraires. C’est juste un vrai technicien sur le terrain. »

Ces mots sont gentils et pourraient même être vrais, mais les chiffres ne racontent toujours pas une histoire flatteuse. Campbell et Slayton ont combiné 109 attrapés, 1 347 verges et cinq touchés la saison dernière. Trois joueurs de la NFL ont eu plus de prises à eux seuls, sept ont eu plus de verges sur réception et 33 joueurs ont eu plus de touchés sur réception.

En d’autres termes, deux d’entre eux ensemble totalisaient à peine un n ° 1.

Pourtant, ils pensent tous les deux que cela est sur le point de changer.

« Bien sûr », a déclaré Slayton. « Je pense que j’ai la capacité, j’ai le talent pour être dans ce rôle de n ° 1. »

« Je ne suis pas assis ici en disant que je suis le gars n ° 1 », a ajouté Campbell, « mais tout le monde dans cette salle devrait rivaliser pour être le gars. Si vous ne rivalisez pas pour être le meilleur, pourquoi jouer le jeu? «

Ralph Vacchiano est le journaliste NFC East pour FOX Sports, couvrant les Washington Commanders, les Philadelphia Eagles et les New York Giants. Il a passé les six années précédentes à couvrir les Giants et les Jets pour SNY TV à New York, et avant cela, 16 ans à couvrir les Giants et la NFL pour le New York Daily News. Suivez-le sur Twitter à @RalphVacchiano .

