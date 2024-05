Darius Rucker sur la musique country, la race et la drogue : « Je ne pense pas que quiconque ait fait plus d’efforts que nous » | Musique

Musique Les mémoires du chanteur racontent une vie de hauts et de bas, avec un succès record accompagné de snobisme critique et de préjugés raciaux. jeu. 30 mai 2024 04h06 HAE

Darius Rucker sera le premier à admettre que sa mémoire peut être floue – il dit à la première page de ses mémoires que ses années en tant que chanteur du groupe de rock américain Hootie & Blowfish étaient un flou de gloire, de drogue et de son « ami personnel proche ». Jim Beam » – mais il est toujours armé de chiffres. Il y a aussi le succès fulgurant du premier album du groupe, Cracked Rear View, qui est devenu le disque le plus populaire de 1994 et reste le 11e album le plus vendu de tous les temps aux États-Unis. Il y a les réactions négatives liées à l’omniprésence du groupe au milieu des années 90 et à sa chute brutale de la renommée, jouant devant 8 000 personnes dans une salle de 14 000 places seulement deux ans après avoir fait vibrer les stades. Ensuite, il y a les chances auxquelles Rucker a été confronté en tant qu’homme noir d’âge moyen tentant une deuxième carrière dans la musique country, lorsqu’il est devenu le premier artiste noir à remporter un hit n°1 en 25 ans.

Rucker, maintenant dans la deuxième décennie de sa carrière country et véritable star de Nashville, déploie ces personnages de manière plus décontractée dans Life’s Too Short, ses nouveaux mémoires, et dans une conversation aimable parsemée d’un rire tonitruant. Parmi eux : le nombre de fois où il a chanté I Wish It Could Rain de Nanci Griffith sur le lit de mort de sa mère (au moins 100) ; le montant que son père, largement absent, a demandé lorsqu’il a repris contact au plus fort de la popularité du groupe (50 000 $) ; le nombre de stations de radio qu’il a personnellement visitées en 2008 pour faire diffuser son premier single country (110) ; le nombre de pilules d’ecstasy achetées à un dealer sur un coup de tête lors d’une tournée du stade Hootie (2 000, pour 30 000 $ en espèces – « et nous les avons toutes faites », rit-il sur Zoom depuis son domicile à Nashville). « J’ai pensé à l’apprivoiser, mais ensuite j’ai toujours dit que si j’écrivais le livre, j’allais dire la vérité », dit-il à propos de cette dernière statistique, « et la vérité est que lorsque nous y allions, je ne pense pas personne n’a fait plus d’efforts que nous.

La vérité est aussi que Hootie & the Blowfish, bien que très décrié à son époque – trop moyen, trop gentil, trop fratty – est l’un des grands groupes de rock américain, et Rucker l’un de ses chanteurs les plus polyvalents et les plus puissants. Sorti en juillet 1994, trois mois après la mort de Kurt Cobain, Cracked Rear View a inauguré une nouvelle ère de rock Roots plus sérieux et plus irrégulier, à la popularité du bouche-à-oreille et au grand dam des critiques. (« Le grunge était adoré des critiques, et nous étions le groupe qui a déclenché sa chute. Nous n’avions donc aucune chance avec les critiques », dit Rucker d’un ton neutre.) Pourtant, l’album a marqué trois succès dans le Top 10 – Hold My Hand, Only Wanna Be with You et Let Her Cry – et deux Grammys, dont celui du meilleur nouvel artiste. Groupe de bar universitaire dans l’âme, l’image de Hootie était décontractée et sans prétention, leur musique libre, vécue, sans prétention. Le type en rotation facile et permanente dans la voiture de mon père, dans la voiture du père de mon ami, éventuellement dans ma voiture. Mais la voix de Rucker, un baryton plein et boisé, donnait du poids aux chansons. Écoutez simplement Let Her Cry, une ballade bluesy sur la perte de quelqu’un à cause de ses démons qui, chantée par Rucker, ressemble à une averse.

Rucker savait qu’il voulait devenir chanteur dès l’âge de six ans, lorsqu’il a interprété un album entier d’Al Green pour sa mère et ses amis dans le salon avec un micro salière. Quatrième de cinq enfants, Rucker a grandi dans une maison surpeuplée et bruyante à Charleston, en Caroline du Sud, avec peu d’argent mais une musique constante. Sa mère Carolyn était infirmière ; son père faisait des apparitions très rares et décevantes, bien qu’il habite en ville. Les goûts musicaux de Rucker étaient voraces et éclectiques – Al Green, Kiss, REM, Radney Foster. Son bien le plus précieux était sa boombox, jusqu’à ce qu’elle soit volée et vendue par son frère aîné, un toxicomane sur lequel il écrit avec parcimonie. Il écoutait régulièrement des disques des dizaines de fois de suite, mémorisant chaque nuance et chaque souffle.

En 1986, à l’Université de Caroline du Sud, le guitariste Mark Bryan a entendu Rucker chanter Billy Joel sous la douche et l’a invité à jouer autour d’une bière ; les deux ont commencé à jouer des reprises impromptues depuis leur dortoir. Ils sont diplômés d’un bar local, avec le bassiste Dean Felber et finalement le batteur Jim «Soni» Sonefeld. Puis des soirées fraternelles, puis des bars et clubs plus grands dans tout le sud-est. En cours de route, le groupe a adopté son nom distinctif, sans doute terrible, le portemanteau des surnoms de deux camarades de classe. Hootie & the Blowfish a commencé à jouer de la musique originale et a gagné un public régional grâce à des tournées incessantes et à sa persévérance dans des espaces majoritairement blancs. «J’étais le seul visage noir partout où nous allions», dit Rucker. (Les autres membres du groupe sont blancs.) « Nous avons donc dû travailler plus dur, et nous l’avons fait. »

Une performance sur Letterman en octobre 1994 les a envoyés stratosphériques – 1 million de disques par mois, une tournée internationale, avec Frank Sinatra. « Nous avons vécu ce que vivent les artistes aujourd’hui, ce moment viral où vous êtes littéralement la chose la plus importante au monde, et puis tout d’un coup, votre label recule et les choses reculent et vous avez du mal à vous en sortir », dit Rucker. . La montée en puissance a été rapide, tout comme la réaction négative. (« Mort à Hootie & the Blowfish », a déclaré Trent Reznor à Rolling Stone, par exemple.) Le deuxième album du groupe, Fairweather Johnson, sorti en 1996, s’est vendu à 2 millions d’exemplaires mais a été considéré comme un échec ; par la suite, les ventes de billets et de disques ont chuté précipitamment.

Photographie : Rich Fury/Getty Images pour Hootie & the Blowfish

Rucker est désormais « en paix » avec leur arc vertigineux – « Je pense que tout ce qui est aussi grand doit subir des réactions négatives », dit-il – bien qu’il soit ouvertement frustré par la réticence des critiques à réévaluer leur importance, une année 2019 élogieuse. Article du New York Times malgré tout pour le 25ème anniversaire de Cracked. « Le fait que cela fait six ans et que nous n’avons jamais été sur les listes électorales pour le Rock and Roll Hall of Fame ? Je veux dire, c’est fou pour moi. CNN peut faire une émission sur la musique des années 90 sans jamais mentionner Hootie & the Blowfish. C’est fou pour moi », dit-il. Cracked vient d’atteindre les 22 millions d’unités vendues de tous les temps, note-t-il. « Allez-y, d’accord, ce disque comptait. Les gens le veulent toujours. Ils veulent toujours l’entendre. Ils le diffusent toujours.

Alors que le groupe disparaissait, Rucker nourrissait un désir de longue date de déménager à Nashville – une pente raide à gravir, étant donné la méfiance de l’industrie à l’égard des étrangers et l’hostilité générale envers toute personne autre que les hommes blancs, malgré les racines du genre dans les traditions musicales afro-américaines. Rucker n’était pas naïf ; «Je suis certain que les pouvoirs en place dans le domaine de la musique country ont délibérément tenu les artistes noirs à l’écart du secteur après la Charley Pride», écrit-il. Le contrôle d’accès était difficile. Il entendait souvent dire que le public blanc n’écouterait pas un artiste country noir. « J’étais dans une station de radio et quelqu’un me le disait en face », se souvient-il. « Ce n’était pas comme s’ils le cachaient : ‘Je jouerai votre chanson, mais je ne pense pas que mon public acceptera un chanteur country noir.' »

Rucker se considère chanceux. Il fait de la promotion sans relâche et connaît rapidement le succès : son premier single country est devenu numéro un, tout comme neuf chansons suivantes ; sa reprise de Wagon Wheel du Old Crow Medicine Show est l’une des chansons country les plus vendues de tous les temps ; il a été intronisé au Grand Ole Opry en 2012. Mais la musique country, en tant qu’industrie, a été lent à changer. Les artistes féminines ont reçu seulement 11 % de toutes les diffusions radio en 2022 ; les femmes de couleur et les artistes LGBTQ+ gagnaient moins de 1 %. Il a fallu attendre cette année pour qu’une femme noire obtienne un hit country n°1, et cette femme était Beyoncé, pour Texas Hold ‘Em. Pourtant, Rucker est optimiste quant au changement qu’il a constaté à son époque, citant de nombreux artistes noirs revendiquant Nashville – Kane Brown, Mickey Guyton, Rhiannon Giddens, Brittney Spencer, Chapel Hart, la guerre et le traité, Willie Jones et plus encore. «Je veux que la musique country ressemble davantage à l’Amérique», dit-il. «Je pense que ça va continuer à évoluer. Je pense que de plus en plus de personnes de couleur auront des opportunités et des contrats d’enregistrement. » Il se souvient également avoir conseillé à Chapel Hart, un groupe vocal de trois femmes noires du Mississippi, de « se démener » quand elles en avaient l’occasion. « Parce que nous devons travailler plus dur qu’eux, nous le faisons. »

Photographie : Brian Rasic/Brian Rasic/Getty Images

Le conseil est en phase avec la façon dont Rucker aborde le sujet de la race dans ses mémoires – direct mais bref, sans l’esquiver mais sans s’y attarder non plus. «Je ne voulais pas donner l’impression que je prêchais sur toute la discrimination que je ressentais ou qui m’entourait parce que je me suis battu contre cela», dit-il lorsque je lui pose des questions à ce sujet. « Dites simplement ce qui s’est passé et passez à autre chose. C’est ainsi que je l’ai abordé. Je ne veux pas que les gens sortent de ce livre en pensant que je me suis senti désolé pour moi-même ou quelque chose du genre, parce que j’ai compris. C’est l’Amérique. C’est comme ça que ça a toujours été. Très bien, maintenant je dois travailler dur et m’en sortir.

La vie est trop courte se déroule jusqu’en 2015, lorsque Hootie s’est réuni pour se produire pour la dernière semaine du spectacle de Letterman, et comprend des personnages de moments « plus grands que nature » – une expérience de quasi-noyade avec Woody Harrelson, un ami proche ; chanter pour Tiger Woods, également un ami ; Taylor Swift, qu’il a rencontrée alors qu’elle faisait ses débuts dans la musique country ; Adele, avec qui il s’est produit aux CMT Awards 2010. Il dédie le livre à sa famille, y compris ses trois enfants adultes, et attribue à Beth Leonard, sa femme depuis 20 ans avant leur séparation en 2020, le mérite de lui avoir sauvé la vie. Mais leur vie est leur histoire à raconter, dit-il. Ces histoires – le rêve, la route, l’ascension, la chute et la rédemption, et surtout la musique – étaient les siennes. «J’espère que les gens entendront cette histoire et verront à quel point j’ai été honnête dans le livre», dit-il alors que nous terminons notre conversation. Et représentant toujours Hootie, il ajoute : « J’espère qu’ils repartiront en disant : « Vous savez, c’est un mec plutôt sympa. »