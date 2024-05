Darius Rucker dit que son arrestation pour drogue l’a choqué

Darius Rucker

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Darius Rucker, leader de Hootie & the Blowfish, a déclaré que son infraction liée à la drogue en février l’avait « choqué » et qu’il pensait que cette épreuve était le résultat de quelqu’un « essayant de faire de lui un exemple ».

« Je m’en occupe avec mes avocats, j’en paye le prix, et nous continuerons notre vie », a déclaré Rucker. Personnes.

Début février, Rucker a été arrêté dans le Tennessee pour deux chefs de simple possession/échange occasionnel d’une substance contrôlée et un chef de violation de la loi sur l’immatriculation des véhicules de l’État. Le chanteur a déclaré cette semaine que le mandat d’arrêt « m’a choqué » et a ajouté que les accusations étaient liées à un incident survenu en 2023 au cours duquel il avait été arrêté et relâché sans inculpation.

« C’était tellement génial », a déclaré Rucker. « Je veux dire, j’ai repensé à ça et je me suis dit : ‘J’ai été arrêté par un policier et j’avais un peu d’herbe, et je pense un peu de champignons ou quelque chose comme ça dans la voiture, et il m’a laissé aller.’ Et un an plus tard, j’ai reçu un appel téléphonique d’un ami qui m’a dit : « Je pense que je viens de voir un mandat d’arrêt contre vous. Cela m’a choqué.

En février, TMZ a rapporté qu’il aurait eu des étiquettes expirées sur sa voiture.

Rucker a poursuivi cette semaine : « Mes amis qui travaillaient dans la police me disaient : « Avez-vous énervé quelqu’un ici ? Parce que c’est fou qu’ils fassent ça un an plus tard. Mais je pense que quelqu’un voulait faire de moi un exemple, et il l’a fait.

L’avocat de Rucker a déclaré après l’arrestation du chanteur qu’il « coopérait pleinement avec les autorités liées aux accusations de délit ».

En octobre dernier, Rucker a sorti son premier album solo en six ans, Le garçon de Carolyn. Ses mémoires, La vie est trop courteest également disponible maintenant.