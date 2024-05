Darius Rucker de Hootie & the Blowfish s’exprime sur l’arrestation pour drogue

La star de la musique country Darius Rucker a parlé pour la première fois de son mandat d’arrêt déroutant après avoir été incarcéré pour des accusations mineures liées à la drogue dans le Tennessee plus tôt cette année.

Le lauréat du Grammy a été arrêté pour deux chefs de possession simple ou d’échange occasionnel d’une substance contrôlée et un chef de violation de la loi sur l’enregistrement après avoir été arrêté en février par la police, qui a trouvé de la marijuana et des champignons psychédéliques dans sa voiture. (La marijuana récréative est légale dans 24 États, mais pas au Tennessee.)

« Cela m’a choqué », a déclaré Rucker PERSONNES du mandat d’arrêt, ajoutant qu’il n’est pas sûr de ce qui l’a motivé. Bien qu’il ait déjà été arrêté début 2023 pour des étiquettes expirées, Rucker a été libéré sans inculpation à l’époque. « Mes amis qui travaillaient dans la police me disaient : « Avez-vous énervé quelqu’un ici ? Parce que c’est fou qu’ils fassent ça un an plus tard. Mais je pense que quelqu’un voulait faire de moi un exemple, et il l’a fait. »

Darius Rucker.

Taylor Hill/WireImage



« Je m’en occupe avec mes avocats », a déclaré Rucker. « Et en payant le prix, et nous continuerons notre vie. » Il a ajouté à propos de sa récente arrestation pour drogue : « C’est nul. Cinquante-sept ans, jamais vu dans une voiture de police ou en prison, et je me fais arrêter pour ça.

Le chanteur de « Wagon Wheel » célèbre actuellement la sortie de ses mémoires La vie est trop courte (disponible maintenant), sur sa vie et sa musique en tant que leader de Hootie & the Blowfish et artiste solo. « J’ai toujours dit que j’écrirais [a memoir] quand mes enfants étaient assez grands pour y faire face », a déclaré Rucker dans une récente interview avec Divertissement hebdomadaire. « J’ai eu une excellente relation avec mes enfants, et il n’y a rien qu’ils ne sachent probablement pas. J’ai toujours dit que si je l’écrivais, j’allais simplement dire la vérité. Et c’est ce que nous avons fait. »

Hootie & the Blowfish devrait également se lancer dans une tournée de 43 villes aux États-Unis et au Canada, qui débutera le 30 mai à Dallas.