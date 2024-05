Darius Rucker de Hootie & The Blowfish brise le silence lors de son arrestation

Dimitrios Kambouris / Getty Images

Darius Rucker parle de son arrestation plus tôt cette année. Le fondateur de Hootie & the Blowfish a été arrêté en avril pour délit de drogue dans le Tennessee.

« Cela m’a choqué », a déclaré Rucker Personnes dans une interview. « Mes amis qui travaillaient dans la police me disaient : « Avez-vous énervé quelqu’un ici ? Parce que c’est fou qu’ils fassent ça un an plus tard. Mais je pense que quelqu’un voulait faire de moi un exemple, et il l’a fait.

Rucker a poursuivi : « Je m’en occupe avec mes avocats. Et en payant le prix, et nous continuerons notre vie. C’est nul. Cinquante-sept ans, jamais vu dans une voiture de police ou en prison, et je me fais arrêter pour ça.

Le chanteur avait déjà été arrêté en février 2023 pour des étiquettes expirées. Lors de la rencontre avec les autorités, ils ont trouvé de la marijuana et des champignons psychédéliques dans sa voiture (la marijuana récréative n’est pas légale au Tennessee). Il a été libéré sans inculpation, mais un mandat d’arrêt contre lui a été émis en décembre 2023.

Rucker travaille sur ses nouveaux mémoires, qui incluent ses problèmes passés de toxicomanie, auxquels il dit : « J’espère que mon voyage surprendra agréablement les gens et les fera dire « Wow ». Peu de gens me connaissent beaucoup. Ils connaissent ma musique et ce que je fais, mais ils ne savent pas comment vous en êtes arrivé là.