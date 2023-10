Darius Rucker admet qu’il s’est senti « comme un échec » après son divorce

Darius Rucker est encore en train de traiter certains de ses sentiments concernant son divorce d’avec sa femme depuis 20 ans, Beth Leonard.

« Ces trucs font mal et on se sent comme un échec », a déclaré Rucker à People dans une récente interview. « Mais nous sommes toujours une famille : un morceau de papier ne va pas changer cela. »

Rucker a noté qu’ils « ne sont pas encore officiellement divorcés », ajoutant: « Nous sommes toujours une famille, et c’est tout parce que Beth est géniale. Elle sait que c’est ce qu’il y a de mieux pour les enfants et c’est un être humain formidable. »

Le chanteur et son ex-femme partagent deux enfants, Daniela, 22 ans, et Jack, 18 ans, et Rucker a une fille, Carolyn, 28 ans, issue d’une relation antérieure.

L’homme de 57 ans s’engage à élever ses enfants, même s’ils sont tous adultes, affirmant qu’il « ne pense pas » aux fréquentations et qu’il « essaye juste d’être le meilleur père possible pour ces enfants adultes ».

L’accent mis par Rucker sur la paternité est en partie dû au fait qu’il a grandi sans son père dans sa vie.

« C’était dur de grandir sans père. Je détestais ça », a déclaré Rucker. « J’ai eu beaucoup de grandes figures paternelles dans ma vie, mais ne pas l’avoir là-bas était une merde, et je ne veux jamais que mes enfants ne sachent pas où est leur père ni comment ils peuvent entrer en contact avec lui. , parce que je n’ai jamais su comment entrer en contact avec le mien. »

Il poursuit : « Avec un travail comme le mien, on voyage beaucoup, mais le problème est que, [my children] je sais toujours où je suis. Je pense que ça vient directement du fait que je n’ai jamais su où [my father] était. »

Rucker a plutôt été élevé par sa mère Carolyn, décédée en 1992 avant de devenir célèbre avec Hootie and the Blowfish et plus tard une star de la musique country primée aux Grammy Awards.

Son huitième album solo, « Carolyn’s Boy », est un hommage à sa défunte mère.

« J’étais en train d’écrire le disque, je passais une mauvaise journée, vous savez, une mauvaise journée mentale. Et je me souviens juste que j’étais assis là et je me suis dit : ‘En fin de compte, je suis toujours la fille de ma mère.’ garçon.’ Et c’était vraiment le moment pour moi, vous savez, c’est ce qu’est le disque », a-t-il déclaré à l’Associated Press. « C’est juste moi qui suis celui pour lequel elle m’a élevé. »

« Maintenant que je suis papa, trois fois avec des enfants adultes, je voulais juste rendre hommage à ma mère qui n’a jamais eu l’occasion de voir rien de tout cela, aucun de ces succès », a-t-il poursuivi.

Rucker a également révélé dans People que ses deux plus jeunes enfants souhaitaient suivre ses traces, même s’il plaisantait en disant qu’il voulait qu’ils soient médecins ou avocats.

Il a également déclaré que même avec son succès et sa renommée, ils le considéraient toujours comme un père typique.

« Ils n’en ont vraiment rien à foutre de ce que je fais dans la vie. Je n’ai rien de spécial. Je suis leur père », a-t-il déclaré à People. « Ils adorent ma musique, et ils trouvent ça cool, mais ils seront quand même à un concert, et je sors de l’arrière de mon bus, et ils diront : ‘Papa, tu vas porter ça. ?’ Ils adorent me faire savoir que je suis un con, et je les aime pour ça. »