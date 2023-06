Darius Rucker ne s’inquiète pas de l’émergence de l’intelligence artificielle et de sa menace potentielle pour les auteurs-compositeurs, expliquant qu’il continuera à écrire de la musique pour lui-même.

Cependant, l’auteur-compositeur-interprète trouve la technologie rebutante dans un contexte plus large.

« C’est effrayant », a déclaré Rucker à Fox News Digital au CMA Fest. « Je ne veux pas me réveiller un jour et avoir un robot au-dessus de moi. C’est effrayant, mais la technologie peut être ainsi.

« Si les gens devaient l’utiliser et tout pour l’écriture de chansons… la technologie est juste devant moi. Donc je ne pense pas à ces choses, je continue à faire les choses comme je le fais et j’écris des chansons comme j’écris des chansons et laissez les jetons tomber où ils peuvent. »

Rucker avait précédemment déclaré à American Songwriter: « J’écris des chansons maintenant de la même manière que j’ai toujours écrit des chansons – j’écris des chansons pour moi, alors j’espère que tout le monde l’aime. »

Rucker s’est tourné vers la musique country en 2008 après des années dans le groupe de soft-rock Hootie & the Blowfish.

Le leader de Old Dominion, Matthew Ramsey, a également évoqué l’IA au CMA Fest, partageant le fait que l’élément d’écriture de chansons le concerne.

« Je suis vraiment inquiet à propos de l’aspect écriture de chansons, et vous savez, les enfants, comme, apprendre, les enfants, comme, s’asseoir et apprendre à écrire et à créer … Ils ont un outil qui le fait pour eux, je Je ne sais pas si cela va arriver, c’est ce qui m’inquiète », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr qu’ils vont penser à des façons plus créatives de l’utiliser que nous ne le ferions… J’espère que ça deviendra juste un autre, comme un magnétophone ou quelque chose comme ça. »

Pour ce qui est de devenir un moyen de compétition, le guitariste d’Old Dominion, Brad Tursi, a plaisanté en disant qu’il était « heureux que nous ayons déjà réussi », avant d’ajouter qu’il espère que l’IA deviendra plus un outil supplémentaire qu’un remplacement.

Old Dominion existe depuis 2007, mais a connu le succès en 2014 après la sortie de son EP éponyme.

En 2015, le groupe avait signé avec RCA Nashville, et leur premier album, « Meat and Candy », est sorti plus tard cette année-là.