Darius Jackson dément les rumeurs selon lesquelles il aurait « abandonné » Keke Palmer

Le drame relationnel de Keke Palmer et Darius Jackson se poursuit avec le nouveau père qui nie les fausses informations selon lesquelles il « est passé à autre chose ». Veut-il que cela signifie qu’il veut faire tourner le bloc ?

Le jeune couple était initialement un favori des fans. Après que l’entraîneur personnel aurait fait honte à l’actrice de porter une robe transparente, le match fait au paradis s’est déroulé.

« Je n’ai parlé à personne de quoi que ce soit ni donné la permission à qui que ce soit de parler pour moi », a précisé Darius sur Twitter vendredi.

Selon Personnesune source a déclaré qu’il avait « passé à autre chose ».

« Donc, tous ces sites et publications sur moi faisant n’importe quel type de déclaration sont faux », a-t-il écrit à côté du clip de « Forrest Gump » où Tom Hanks dit, « Et c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. »

La rupture présumée de Darius Jackson avec Keke Palmer fait suite à une explosion des médias sociaux « Mom-Shaming »

Cette déclaration fait suite à des allégations plus tôt cette semaine selon lesquelles la relation de deux ans du couple a officiellement pris fin.

La réponse de Darius à la robe noire transparente de Keke révélant son butin de maman couvert de string a été leur premier signe public de problème.

La chanteuse de « Confessions » a donné une sérénade à la jeune femme de 29 ans pendant qu’elle dansait et rougissait comme beaucoup de ses autres fans adorateurs.

Darius a commenté la vidéo Twitter du moment en écrivant : « C’est la tenue même si… tu es une maman. »

Internet l’a traîné pour le commentaire, mais au lieu de s’excuser comme beaucoup s’y attendaient, il a doublé.

« Nous vivons dans une génération où un homme de la famille ne veut pas que la femme et la mère de ses enfants montrent des fesses pour plaire aux autres et on lui dit à quel point il est haineux », a-t-il écrit.

Le Hustlers L’actrice a répondu aux manigances de son petit ami en publiant plus tard plus de photos d’elle dans le look super sexy.

« J’aurais aimé prendre plus de photos mais nous étions en retard », a-t-elle légendé les films. « Je vous le dis tout de suite, si vous n’avez pas vu @usher VOUS DEVEZ Y ALLER !! IL ÉTAIT TELLEMENT FABULEUX !! »

Keke Palmer et Usher jettent de l’ombre sur Darius Jackson dans le nouveau clip « Boyfriend »

Keeks et Usher ont récemment partagé la vedette dans le clip de son nouveau single, « Boyfriend », qui semblait jeter de l’ombre sur le bébé papa de Keke. À la fin de la vidéo, l’ancienne enfant star dit: « Je suis une mère après tout », avant de faire un clin d’œil à l’objectif de la caméra.

Les 29 ans se sont croisés lors d’une fête du Memorial Day en 2021, bien que ce n’est qu’en mars suivant que Keke a annoncé qu’ils sortaient ensemble.

Le Non L’actrice reste muette sur sa vie privée, mais a annoncé sa première grossesse avec Jackson dans « Saturday Night Live » en décembre 2022.

« Il y a des rumeurs qui circulent. Les gens ont été dans mes commentaires en disant: « Keke va avoir un bébé, Keke est enceinte », et je veux remettre les pendules à l’heure – je le suis », a-t-elle déclaré juste avant de révéler son ventre brillant.

Keke a donné naissance à leur petit garçon Leodis en février.

Darius a clairement indiqué qu’il est toujours dans le combat, mais notre fille Keke a-t-elle jeté l’éponge?