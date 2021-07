Darius Fulghum est un espoir de boxe américain de premier plan et également un infirmier – c’est son histoire | Nouvelles de boxe

Darius Fulghum pourrait être capable de faire beaucoup de dégâts à ses futurs adversaires – mais au moins il sait comment les réparer à nouveau.

C’est parce qu’il a un diplôme d’infirmier – c’est un contexte peu probable pour tout combattant, sans parler de l’un des talents les plus prodigieux des États-Unis.

« Les soins infirmiers étaient ce que je voulais faire, d’aussi loin que je me souvienne », a déclaré Fulghum. Sports aériens.

Darius Fulghum est diplômé en soins infirmiers



« Mon père a rejeté l’idée.

« C’est une profession dominée par les femmes, mais mon père m’a dit qu’il fallait aussi des hommes.

« J’étais un enfant perdu. J’étais aussi un enfant assez grand en grandissant, je n’étais pas le plus en forme. Mais je suis passé à l’apprentissage des sciences et du corps humain, c’est pourquoi j’ai choisi les soins infirmiers.

« Il n’y a pratiquement pas de boxeurs aux États-Unis qui ont un diplôme. »

Le Texas de 24 ans deviendra professionnel sous la direction de S-JAM Boxing de Sam Jones et Adam Moralee – une écurie qui comprend Joe Joyce, Florian Marku, Johnny Fisher et Sol Dacres.

Darius Fulghum a signé avec le manager Sam Jones



Fulghum regardera les Jeux olympiques de Tokyo se dérouler avec un sentiment de regret, bien qu’il soit entré dans une nouvelle étape passionnante de sa carrière.

Il a remporté un essai olympique en 2019 et a fait preuve de patience lorsque les Jeux ont été reportés l’été dernier.

Mais, lorsqu’une date confirmée pour se qualifier pour les Jeux reprogrammés a continué à être retardée et retardée, cela « a tout brisé » et il s’est retiré et a tourné son attention vers le jeu professionnel.

Sera-t-il étrange de voir Team USA se battre sans lui ?

« C’est, honnêtement, » dit-il. « Mais je suis juste content pour mes coéquipiers et je suis excité pour eux.

« J’aimerais pouvoir être là aussi. »

Darius Fulghum a remporté les Gants d’Or 2018



Fulghum entrera toujours dans la boxe professionnelle en tant que poids mi-lourd avec la réputation d’être l’un des secrets les mieux gardés des États-Unis.

Il a remporté les Golden Gloves en 2018, un rite de passage pour les amateurs américains dont Muhammad Ali, Joe Louis et ‘Sugar’ Ray Robinson.

« Les Golden Gloves sont un tournoi historique », a déclaré Fulghum. « Même les gens aux États-Unis qui ne connaissent pas la boxe, ils connaissent les Golden Gloves. Beaucoup de champions ont remporté les Golden Gloves.

« Je me suis battu tous les jours pendant cinq jours, des gens différents, vous ne savez pas qui vous combattez, les meilleurs gars de tous les États-Unis. »

Fulghum est né au Texas dans une famille de militaires – le rôle de son père dans l’armée américaine signifie qu’il a passé une partie de son enfance en Allemagne. Aujourd’hui, le seul Allemand dont il se souvient est «à gauche et à droite» si jamais il a besoin d’être guidé.

L’éthique de travail de son père est enracinée chez Fulghum et sa sœur qui a rejoint l’armée de l’air.

« C’était le rôle principal de mon père dans notre éducation », dit Fulghum. « Cela s’est bien traduit dans la vie. C’est le gars le plus discipliné que je connaisse et il s’est assuré que nous apprenions.

« Même si nous étions malades, il nous obligeait à aller travailler. Il a dit: » Continuez même les mauvais jours « .

« Il en était l’incarnation. »

La scène américaine des mi-lourds s’enrichit désormais d’un prospect talentueux dont l’ambition d’atteindre le sommet est soutenue par son succès en tant qu’amateur.

« J’ai l’expérience, j’ai le pedigree », dit-il. « J’ai gagné tous les tournois nationaux auxquels j’ai participé.

« Je suis un touche-à-tout – je peux boxer, je peux me bagarrer, je peux être un puncheur. Tout ce que je dois faire pour gagner.

« Je n’ai pas un style. Je suis construit pour gagner, donc tout ce que je dois faire à tout moment, je peux le faire. »