Daria Kasatkina soulève le titre de San Jose pour passer au 9e rang de sa carrière

Daria Kasatkina a battu l’Américaine Shelby Rogers 6-7 (3) 6-1 6-2 pour remporter le titre de la Silicon Valley Classic dimanche, la victoire aidant la Russe à se hisser à la neuvième place du classement mondial. Kasatkina, qui a été contraint manquer Wimbledon en raison de l’interdiction des joueurs russes, avait également atteint la finale de l’événement à San Jose, en Californie, l’année dernière, pour tomber sur Danielle Collins.

“Gagner des matchs, en particulier des titres, vous donne toujours beaucoup de confiance”, a déclaré Kasatkina, 25 ans, après avoir remporté son premier titre de la saison. “J’espère pouvoir l’utiliser de la meilleure façon possible et voir où cela va me mener. .”



Rogers a remporté le bris d’égalité lors d’un set d’ouverture de 78 minutes, mais son énergie et son jeu ont semblé baisser alors que la demi-finaliste de Roland Garros, Kasatkina, a rugi pour dominer avec sa défense stellaire derrière la ligne de fond et son sac de tirs variés. Kasatkina, qui était la dernière en du top 10 en 2019, se rend ensuite à Toronto pour l’Omnium Banque Nationale afin de poursuivre sa préparation pour l’US Open.

“Après avoir remporté un titre, peu importe comment se déroulait le match, si vous perdiez ou gagniez”, a déclaré Kasatkina, qui s’est effondré au sol après avoir scellé la victoire avec un coup droit gagnant. “Le plus important est ce moment. et je suis vraiment content d’avoir remporté le titre.

