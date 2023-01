Daria Kasatkina et Belida Bencic préparent le choc des finales

Daria Kasatkina et Belinda Bencic s’affronteront pour le titre d’Adélaïde International 2 samedi après que les deux joueuses se soient qualifiées par forfait en demi-finale.

La tête de série n°9 Paula Badosa s’est retirée de son match contre Kasatkina en raison d’une blessure à la cuisse droite, et la tête de série n°6 Veronika Kudermetova s’est retirée avant son affrontement avec Bencic en raison d’une blessure à la hanche gauche vendredi.

“Veronika Kudermetova s’est retirée de la demi-finale de ce soir en raison d’une blessure à la hanche gauche”, ont déclaré les organisateurs dans un tweet.

La rivalité entre Kasatkina et Bencic remonte à leurs jours juniors. Au niveau pro, Kasatkina mène le tête-à-tête 3-2, dont leur dernière rencontre 6-2, 6-2 au deuxième tour de Roland Garros 2021.

Cependant, Bencic a été la gagnante de leur seule rencontre précédente sur un terrain dur en plein air – également à Adélaïde, lorsqu’elle a gagné 6-4, 6-4 au premier tour de 2020 et a ensuite atteint la finale.

Le numéro 1 espagnol Badosa s’est engagé dans un match de quart de finale exténuant contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia qui a duré plus de deux heures et demie avec un premier set de 74 minutes suivi d’un deuxième set encore plus long de 81 minutes.

L’Espagnol, cependant, envisage toujours de jouer au premier Grand Chelem de l’année, l’Open d’Australie 2023, qui débutera lundi à Melbourne.

“Je suis vraiment déçu d’avoir dû déclarer forfait aujourd’hui parce que j’avais vraiment hâte d’être au match”, a déclaré Badosa citant la WTA. “Hier, quand je jouais contre (Beatriz Haddad Maia), c’était un match très difficile, surtout physique, donc je me sentais un peu dans mon abducteur, j’avais l’impression de le tirer un peu.

“Aujourd’hui, je me sens un peu moins bien, alors oui, j’ai l’Open d’Australie devant moi, et j’espère pouvoir m’en remettre.

«Mentalement, je me sentais très bien aussi. J’ai joué trois très bons matchs. Je pense que cela m’aide aussi avec ma confiance pour les tournois à venir. Maintenant, c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler, donc c’est comme ça.”

