Daria Kasatkina bat Daria Saville en finale

Daria Kasatkina a creusé profondément pour repousser Daria Saville lors de la finale des Championnats de Granby et décrocher le sixième titre WTA en simple de sa carrière dimanche.

La numéro 10 mondiale Kasatkina a remporté une victoire de 6-4, 6-4 en une heure et 53 minutes de bataille acharnée avec sa grande amie, Saville, faisant preuve de résilience malgré un problème à la cheville.

Le résultat a fait de Kasatkina la deuxième gagnante russe de la journée sur le circuit WTA après que Liudmila Samsonova ait remporté le titre Tennis In The Land à Cleveland, Ohio.

Kasatkina, qui a également remporté la Silicon Valley Classic début août, détournera son attention d’une semaine réussie au Canada et se concentrera sur l’US Open, qui débutera à New York lundi.

La joueuse de 25 ans visera une course profonde à Flushing Meadows après avoir obtenu son meilleur résultat en Grand Chelem en juin lorsqu’elle a atteint les demi-finales de Roland-Garros, avant d’être empêchée de jouer à Wimbledon en raison d’une interdiction générale des joueurs de Russie et La Biélorussie imposée par le All England Club, rapporte DPA.

Dans le deuxième set d’un combat exténuant et captivant, Saville semblait clouée pour passer de 4-1 à 4-4 lorsqu’elle menait 40-0 au huitième match, seulement pour que son jeu se désintègre brièvement, permettant à Kasatkina de avancer 5-3.

Pourtant, c’était un Kasatkina instable à l’autre bout du terrain, et le joueur basé à Barcelone a été brisé par Saville au moment de servir pour le match.

Il n’y avait rien de sûr non plus à propos de Saville au service, et Kasatkina avait deux balles de match lors du match suivant à 15-40. Elle n’a pu prendre ni l’un ni l’autre, ni le troisième et le quatrième qui sont arrivés peu après. À sa cinquième occasion, Kasatkina a été soulagée de voir Saville frapper à côté.

Kasatkina débute sa campagne à l’US Open contre la qualifiée britannique Harriet Dart lundi, tandis que Saville débute le même jour contre la Roumaine Elena-Gabriela Ruse.

