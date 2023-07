Daredevil Remi Lucidi a ignoré l’avertissement effrayant sur la vidéo d’escalade de cascades d’Instagram quelques semaines avant sa mort

DAREDEVIL Remi Lucidi a ignoré un avertissement effrayant de ses abonnés Instagram lors d’une cascade quelques semaines avant sa mort tragique.

Le cascadeur de 30 ans connu sous le nom de Remi Enigma, a plongé jusqu’à la mort après avoir grimpé au dernier étage d’un gratte-ciel de 68 étages à Hong Kong.

Le casse-cou a ignoré les appels à être plus prudent Crédit : Instagram/@remnigma

Remi a posté un clip de lui-même lors d’une cascade risquée des semaines avant sa mort Crédit : Instagram/@remnigma

Rémi était connu sur les réseaux sociaux pour ses vidéos d’escalade extrême Crédit : Entreprise

Le Français a réussi à se faufiler à travers la sécurité et à entrer dans le penthouse de la tour Tregunter après avoir dit à un agent de sécurité qu’il rendait visite à un ami.

Des images de vidéosurveillance effrayantes montrent le cascadeur prenant l’ascenseur jusqu’au 49e étage, puis empruntant les escaliers jusqu’au dernier étage.

Il a été vu pour la dernière fois frapper désespérément aux fenêtres du bâtiment pour appeler à l’aide avant son plongeon de 721 pieds.

Quelques semaines plus tôt, Remi, qui était connu pour ses vidéos d’escalade risquées, a ignoré les appels de ses partisans à être plus prudents lors de ses cascades.

Le joueur de 30 ans avait partagé une autre vidéo bouleversante de lui suspendu à une tour en acier d’une main.

Le message était sous-titré : « La vie est simple, sortez de votre tête et entrez dans ce moment.⁣ »

Plusieurs de ses abonnés Instagram ont exprimé leurs inquiétudes quant à ses cascades risquées, l’exhortant à la prudence.

Et dans un commentaire étrange, quelqu’un a écrit : « Tu diras à Dieu pourquoi tu as risqué ta précieuse et unique vie pour ça. »

Mais l’amateur de sensations fortes a rejeté le conseil et a répondu : « merci pour le tuyau ».

Quelques semaines plus tard, le cascadeur a partagé une photo de Times Square dans Hong Kongdans un post effrayant avant sa mort.

Et jeudi soir, le trentenaire est décédé après avoir chuté d’un immeuble de grande hauteur de la ville.

Les agents de sécurité à la recherche de Remi ont ensuite trouvé une trappe ouverte sur le toit.

Une source a déclaré que les flics pensaient que le cascadeur avait été piégé à l’extérieur du penthouse et appelait à l’aide peu de temps avant sa mort.

Police a trouvé la caméra de l’homme sur les lieux qui contenait des vidéos de ses autres cascades risquées.

Gurjit Kaur, le propriétaire de l’auberge où séjournait Lucidi, l’a décrit comme un « gars amical et humble ».

Il a déclaré: « Il était en bonne santé, en forme et heureux. Je me sens très triste. »

Un travailleur qui a affirmé avoir parlé à Lucidi a déclaré: « Il m’a dit qu’il allait faire de la randonnée en montagne quand j’ai demandé où il allait.

« Il a dit qu’il voulait beaucoup marcher quand il était ici. »

Remi était également connu pour grimper sur des gratte-ciel, des grues et des tours dans le monde entier, notamment en Bulgarie, en Colombie, en France, à Dubaï et en Pologne.

Les hommages ont afflué pour le cascadeur sur son dernier message sur les réseaux sociaux.

« Triste nouvelles personne ne veut jamais entendre parler d’un autre explorateur », a écrit l’un d’eux.

Quelqu’un a dit : « Bro est sorti en faisant ce qu’il aimait ! Il a pleinement vécu sa vie. Peu de gens peuvent dire ça. »

Remi Enigma avait voyagé dans plusieurs pays et réalisé des cascades élaborées Crédit : Entreprise