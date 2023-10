Daredevil : Né de nouveau a étéeuh, né de nouveau. Encore.

Quelques semaines après le président de Marvel Studios, Kevin Feige, et son équipe a décidé de repenser complètement le Disney+ déjà partiellement tourné Casse-cou série, avec le départ de son équipe créative dans le processus, une toute nouvelle équipe et un tout nouveau ton sont désormais en place. Dario Scardapane, qui a travaillé sur Netflix Punisseur séries et effets Le ponta été nommé scénariste principal et showrunner tandis que Justin Benson et Aaron Moorhead, qui a réalisé des épisodes de Chevalier de la Lune et Loki saison deux, sont venus à bord pour réaliser les épisodes restants. Le journaliste hollywoodien a annoncé la nouvelle.

Selon le métier, après les grèves ont forcé l’arrêt de la production, Feige et son équipe ont revu les images déjà tournées. Ils ont ensuite décidé qu’ils voulaient que la série soit plus brute et plus axée sur l’action, comme la version originale de Netflix. Et c’est pour cela que cette équipe a été amenée à faire.

Afin de ne pas abandonner complètement le travail, plusieurs scènes et épisodes déjà tournés seront néanmoins utilisés. Ils seront simplement développés avec des éléments d’histoire supplémentaires. Scardapane s’occupera de tout cela et tout le reste sera réalisé par Benson et Moorhead.

À l’origine, la série était présentée comme une épopée de 18 épisodes, mais maintenant, il n’est pas clair (et probablement improbable) qu’elle durera aussi longtemps. Chris Ord et Matt Corman, qui dirigeaient le spectacle avant la grève, seront crédités en tant que producteurs exécutifs. Et, bien sûr, Charlie Cox reste dans le rôle de Matt Murdoch/Daredevil, l’avocat new-yorkais qui est incapable de voir, mais dont tous les autres sens sont super aiguisés. Vincent D’Onofrio revient également dans le rôle de Kingpin.

Sur le papier, cela semble incroyablement effrayant, mais prenez un peu de recul. Marvel faisait quelque chose dont il réalisait qu’il n’était pas génial. Il a arrêté de faire cela et va maintenant dans une nouvelle direction, une direction qui s’aligne avec une autre version de cette série et des personnages que le public aime déjà. Cela nous semble certainement être une bonne nouvelle.

