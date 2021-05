Daredevil Cat survit miraculeusement au saut du cinquième étage d’un immeuble en feu aux États-Unis

Un saut audacieux d’un félin a été filmé lorsque les pompiers de Chicago sont allés secourir un bâtiment en feu. Le chat a sauté par la fenêtre du cinquième étage de l’immeuble pour échapper à l’incendie. Un incendie s’est déclaré dans un immeuble du 65e et Lowe à Chicago. Un des membres du service d’incendie capturait la vidéo de l’extérieur du bâtiment tandis que d’autres pompiers étaient impliqués dans l’extinction de l’incendie. Bientôt, il a remarqué qu’un chat noir est apparu à la fenêtre cassée.

Sans perdre beaucoup de temps, le félin sauta de la fenêtre directement au sol. Pendant que les spectateurs restaient bouche bée, le chat est tombé sur la zone herbeuse voisine, a rebondi de force et a atterri sur ses pattes. Bientôt, il s’est enfui pour se cacher sous une voiture garée à proximité.

«Il est passé sous ma voiture et s’est caché jusqu’à ce qu’elle se sente mieux après quelques minutes et qu’elle est sortie et a essayé d’escalader le mur pour rentrer», a déclaré le porte-parole des pompiers Larry Langford aux nouvelles locales.

Les pompiers ont posté la vidéo sur Twitter et l’ont sous-titrée «neuf vies pour un chat», alors que les félins survivaient à la mort. La légende fait également allusion à la croyance qu’un chat a neuf vies.

Aucune victime ni aucun dommage n’a été signalé car l’incendie qui n’a éclaté que dans un appartement a été immédiatement maîtrisé. On a également signalé que le félin allait tout à fait bien. Langford a déclaré que le chat n’avait pas été blessé et qu’il essayait de suivre son propriétaire.

La vidéo a été regardée par environ 268000 personnes et a recueilli environ 7339 likes jusqu’à présent. Les internautes ont été stupéfaits de regarder le saut de géant de la petite créature. Certains appellent le héros félin, tandis que d’autres demandent à réunir le félin avec ses propriétaires.

On sait que les chats sont très doués pour atterrir facilement à partir de sauts en hauteur. – School Bonds Dog Catcher (@nasaonacid) 13 mai 2021

WOW! est-ce que quelqu’un a vraiment pu vérifier ce chat? ou le ramener chez lui / avec les propriétaires? – Laura Brown Reynolds (@LauraEBReynolds) 13 mai 2021

Prouver une fois de plus Cat> People – NataleeC (@chicagocatty) 13 mai 2021

J’espère qu’il retrouvera bientôt son propriétaire! – Compte officiel du Biloxi Mississippi Tourism Board (@LibrarianPoster) 13 mai 2021

Les chats sont connus pour leur agilité, leurs capacités de survie et leur capacité à atterrir sur leurs pieds, quoi qu’il arrive. En septembre de l’année dernière, par exemple, un chat qui était resté coincé dans une unité de stockage sombre et sans air pendant deux mois à Cornwall, au Royaume-Uni, avant d’être finalement sauvé. Une fois libre, cependant, le chat ne semblait pas dérangé et est sorti de l’unité de stockage «comme un patron».

