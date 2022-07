Daredevil: Born Again doit adopter le ton donné par Netflix

De tous les événements du San Diego Comic-Con, le panel MCU Hall H crée le plus de gros titres. Les images de l’événement de cette année montrent les cris et les cris habituels des fans alors que les phases cinq et six du MCU ont été révélées par le vétéran de l’industrie portant une casquette Kevin Feige – avec un projet en particulier qui a suscité une énorme réaction.

Après avoir été annulé en 2018, Daredevil a été confirmé pour revenir dans une série de 18 épisodes intitulée Daredevil: Born Again. L’émission accueillera à nouveau Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock, un avocat aveugle travaillant sur des affaires le jour et combattant le crime en tant que justicier la nuit.

Son ennemi juré, Wilson Fisk / Kingpin de Vincent D’Onofrio, sera également de retour – un chef du crime clandestin qui contrôle la ville dans la paume de sa main et n’a pas peur de forcer son opposition (au sens figuré et au sens littéral) à faire ce qu’il veut. .

Spoilers pour Daredevil, Hawkeye et Spider-Man: No Way Home ci-dessous.

La série Netflix originale était l’un des joyaux de la couronne des projets Marvel sur le service de streaming, avec des performances exceptionnelles de Cox et D’Onofrio. En tant que tel, les fans ont été massivement déçus lors de son annulation, ainsi que d’autres émissions telles que Jessica Jones, Luke Cage et The Defenders.

Depuis lors, les deux plus grandes stars de Daredevil ont été formées pour s’intégrer au MCU plus large. Matt Murdock a fait une brève apparition en tant que représentant légal de Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home, attrapant avec désinvolture une brique lancée à travers la fenêtre de Peter et la faisant passer pour un “vraiment bon avocat”. Le personnage a également été taquiné pour apparaître dans She-Hulk: Attorney At Law, le prochain projet Marvel de la phase quatre.

Pendant ce temps, Kingpin s’est révélé tirer les ficelles en tant que principal méchant de Hawkeye et a fini par combattre la nouvelle venue du MCU, Kate Bishop, dans un magasin de New York. À la fin de la série, il a été abattu par sa nièce adoptive, Maya Lopez, AKA Echo – un autre nouveau personnage obtenant son propre passage sur Disney +. Murdock fera également une apparition dans cette émission.

Wilson Fisk a été taquiné tout au long de Hawkeye, et les utilisateurs de Twitter se sont déchaînés avec chaque indice révélé. Cependant, quand il a finalement pu montrer à nouveau ses talents d’acteur, le matériel était – très malheureusement – ​​décevant pour l’antagoniste emblématique.

Fisk est l’un des méchants les plus complexes et les plus stratifiés de Marvel, mais Hawkeye a réduit ses performances dans de nombreux domaines. Il n’a pas eu les longs monologues sur son passé ou sur la ville – et bien que D’Onofrio ait fait du bon travail avec ce qu’on lui a donné, il n’avait que deux épisodes à jouer, donc il n’y avait tout simplement pas assez de matériel à faire. justice de son caractère.

Esthétiquement, il a également perdu le look intimidant et immaculé de la série d’origine. Bien sûr, sa tenue était fidèle à la bande dessinée, mais il était difficile de le prendre au sérieux avec la chemise hawaïenne, le fedora et la canne de proxénète.

De plus, bien qu’il ait été presque invincible pendant trois saisons dans Daredevil, il a été abattu assez facilement par sa nièce, Maya, lors de la finale. Bien que nous sachions qu’il n’est probablement pas mort en raison d’apparitions à venir dans d’autres émissions Disney +, cela ressemblait à une gifle pour les téléspectateurs qui avaient été si excités de voir ce personnage puissant aller de pair avec notre Marvel héros.

J’ai des inquiétudes similaires concernant l’apparition de Matt Murdock dans She-Hulk. Cette émission est décrite comme une «comédie légale» – un ton très différent de la série originale de Daredevil, il est donc possible que Matt se sente également légèrement décalé par les fans du hit de Netflix.

En règle générale, les émissions Marvel Disney + ont eu peur d’explorer le type de contenu sombre et à combustion lente que Netflix a si bien fait. Le studio est plutôt déterminé à créer des “expériences cinématographiques” de six heures plutôt qu’une série télévisée étoffée, et à ce titre, bon nombre de leurs séries récentes ont l’impression de courir vers la fin.

Daredevil: Born Again semble être l’exception à cette règle, avec 18 épisodes énormes – un fait dont Kevin Feige était extrêmement bourdonnant. Ce que j’espère, c’est que cette longue saison ne soit pas divisée en épisodes plus courts et de la taille d’une bouchée. Daredevil fonctionne mieux lorsqu’il a le temps et l’espace pour se faufiler dans les batailles de Matt devant le tribunal avec ses sorties de justicier.

De plus, le label Disney a généralement rendu la plupart des émissions Marvel un peu plus douces et plus appropriées pour un public de tous âges. Disney n’a pas exclu un contenu plus mature. Deadpool 3 sera classé R, par exemple, il y a donc une chance que Daredevil ne reçoive pas le traitement «familial».

Le nom de la nouvelle série laisse entendre que Marvel est prêt à déployer la granularité. Dans les bandes dessinées, l’arc Born Again est l’un des moments les plus difficiles de la vie de Murdock. Fisk découvre la véritable identité de Daredevil et l’utilise contre lui en poursuivant ses proches, comme Karen Page, à qui il vend de la drogue. Morceau par morceau, Fisk brise lentement la vie de Matt.

Cette histoire a déjà été vaguement explorée dans la saison 3 de la série Netflix. Alors, verrons-nous simplement une variante de cela une fois de plus? Cela soulève également l’incertitude quant à la façon dont les émissions de Netflix Marvel s’intègrent dans le canon MCU, et si le Daredevil et le Kingpin que nous avons vus dans les récents projets MCU sont les mêmes personnages, ou simplement des variantes plus multiverselles.

En ce qui concerne D’Onofrio, son Wilson Fisk est le même homme. Cependant, Feige et les écrivains de Marvel n’ont pas encore clarifié les délais – nous en apprendrons très probablement plus soit dans She-Hulk, soit (plus probablement) dans Echo à l’été 2023.

Afin de rendre justice au héros et au méchant de Daredevil, Disney + doit adopter le ton original défini par Netflix. Je parle de la violence sans limites (en particulier ces séquences de combat de couloir incroyablement chorégraphiées), des scènes de cour scandaleuses et des longs discours dramatiques. Daredevil n’a jamais été conçu pour être un spectacle pour enfants et essayer d’en faire un enlève tout ce qui le rend si convaincant.

De plus, les scénaristes ne devraient pas s’attacher à lier ces personnages à d’autres fils de l’intrigue dans le MCU, car l’histoire de Matt était à son apogée lorsqu’elle était isolée, plutôt que de configurer des arcs pour d’autres personnages dans les Defenders. Daredevil n’a pas besoin de rencontrer tous les héros du MCU – l’histoire est suffisamment forte pour se suffire à elle-même.

