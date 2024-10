Daredevil: Born Again Date de sortie révélée, le favori de Marvel revient plus tôt que vous ne le pensez

Daredevil : Né de nouveau a une date de sortie confirmée sur Disney+. Lors du panel Marvel du New York Comic-Con, Vincent D’Onofrio et Charlie Cox ont révélé que leur série MCU débuterait le 4 mars 2025. Jusqu’à présent, les fans de Marvel savaient seulement que le titre sortirait vers le premier semestre. Avec cette confirmation, il y a autre chose sur lequel les inconditionnels du MCU peuvent être obsédés une fois Captain America : Le Meilleur des Mondes vole dans les théâtres. À l’approche des fêtes de fin d’année, on avait le sentiment que nous aurions une sorte d’annonce concernant le retour de Charlie Cox dans le rôle de Daredevil. Cela fait un moment que nous n’avons pas vu son futur Avenger revenir dans Elle-Hulk. De plus, le tour émotionnel de D’Onofrio Écho représentait également son dernier camée Marvel. C’est à toute vapeur vers 2025 sur Disney.

Beaucoup de battage médiatique a circulé Daredevil : Né de nouveau depuis le moment où cela a été annoncé. Les fans vocaux de la série Netflix ont beaucoup parlé de ce que cette émission comptait pour eux. Lorsque Marvel Studios a récupéré les premières ébauches de la série, ils ont choisi d’en réorganiser une grande partie et de faire appel à de nouveaux réalisateurs en raison de l’anticipation de tout cela. Brad Winderbaum, responsable du streaming chez Marvel Television, est confiant dans la série. Le podcast officiel de Marvel lui a demandé Daredevil : Né de nouveau et il pense qu’il partage beaucoup d’ADN avec un favori actuel des studios Marvel. « Casse-cou est incroyable. C’est similaire à certains égards à X-Men ’97 parce que cela fait revivre quelque chose que les fans adorent », a déclaré Winderbaum plus tôt cette année. « Mais cela prend une nouvelle direction. »

Vidéos de ComicBook.com

Le nouveau look de Daredevil est gagnant.

« Ces personnages ont mûri. L’univers est différent de ce qu’il était. Les choses ont changé. La société a changé. Matt et Wilson ont changé et leurs personnages vont entrer en collision d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant », a expliqué Winderbaum. « Il ne suffit plus d’essayer de s’entretuer. Il y a tout un jeu politique en jeu. »

Avec toutes ces nouvelles aujourd’hui, la presse positive autour de l’émission se poursuit sans relâche. Il semble qu’une date de sortie ferme ne fera que déclencher des appels pour plus de détails sur la série. Le New York Comic-Con devrait donner quelques informations supplémentaires sur la série et taquiner les fans avec encore plus d’indices sur ce que Matt Murdock va faire en 2025. Cette année de sorties de Marvel Studios met vraiment la ferveur inutile sur l’année dernière et le changement. en perspective. 2023 a été bizarre pour plusieurs raisons. (Grève des acteurs/écrivains, paranoïa inflationniste, conflit mondial, etc.) Cette année, un mélange de favoris des fans a ramené le sentiment sur les réseaux sociaux là où il était vers la fin de 2022 environ. Désormais, Marvel espère poursuivre sur cette lancée jusqu’en 2025.

Pensez-vous que nous aurons une bande-annonce avant la fin de l’année ? Découvrez toutes les discussions sur la culture pop sur @ComicBook !