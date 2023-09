Daredevil : Born Again Date de sortie, intrigue, distribution et actualités

Daredevil, série acclamée par la critique initialement disponible sur Netflix, a disparu du service juste après trois saisons. En effet, Disney souhaitait regrouper toutes les productions Marvel (y compris les émissions télévisées Netflix) sur Disney+. Daredevil, la série sombre et violente qui a volé le cœur des téléspectateurs, est restée dans les limbes. Pendant longtemps, on ne savait pas si Matt Murdock reviendrait ou non.

Pourtant, lors du San Diego Comic-Con 2022, Disney a annoncé le grand retour de la série… ou plutôt son reboot. Le super-héros de Hell’s Kitchen sera de retour dans une nouvelle série, Daredevil : Born Again. Chris Ord et Matt Corman sont responsables du scénario. Cependant, le créateur de la série Netflix, Drew Goddard, ne sera pas impliqué dans le projet.

Découvrez à quoi vous attendre de la nouvelle série Daredevil sur Disney+.

Il y a quelque temps, il a été annoncé que Daredevil : Born Again ferait ses débuts sur Disney+. au printemps 2024. Cependant, en mai 2023, la Writers Guild of America s’est mise en grève et en juillet, le syndicat des acteurs s’est joint à eux. La production de la série a donc été suspendue.

Les parties en conflit ne sont toujours pas parvenues à un accord, il est donc possible que le redémarrage de Daredevil soit retardé.

Disney+

Daredevil : intrigue Born Again

La nouvelle histoire du Diable de Hell’s Kitchen est un peu mystérieuse. Lors de sa première annonce, il n’était pas certain si le projet Disney devait être considéré comme la saison 4 de la série originale, ou plutôt comme une toute nouvelle série. Charlie Cox a clarifié cette question dans une déclaration pour IGN :

Je ne pense pas que cela signifie que nous allons raconter l’histoire de Born Again de Frank Miller dans les bandes dessinées. Je ne pense pas que cela signifie cela. Je pense que c’est — tu sais, nous avons fait le [Netflix] le spectacle, c’est terminé, les années ont passé, et nous faisons un autre spectacle. C’est un titre parfait. Born Again est un personnage emblématique de Daredevil dans les comics et c’est un excellent titre pour notre série car nous refaisons cette série d’une nouvelle manière. Je pense que le ton de la série sera légèrement différent – ​​je ne sais pas encore comment – ​​je n’ai encore rien lu. Nous faisons 18 épisodes, cela me dit que la structure et la manière dont nous allons raconter notre histoire seront légèrement différentes.

Disney+

Le fait que Disney n’ait pas l’intention de poursuivre l’histoire précédente n’est pas forcément une mauvaise chose. Cependant, on craint qu’il y ait une ambiance différente dans la série, car Daredevil était célèbre pour son approche sanglante, déprimante et néo-noir du matériel source.

Cela est devenu encore plus préoccupant lorsque Kingpin a fait une apparition dans Hawkeye. Le personnage était assez différent de la série Netflix et de nombreux fans étaient donc inquiets.

L’autre souci, ce sont les 18 épisodes évoqués par Charlie Cox, ce qui est beaucoup pour une série moderne. Espérons que cela ne signifie pas que Disney veut créer Daredevil avec un ton plus léger et une histoire moins cohérente.

Le titre de la série fait évidemment référence au retour de Daredevil après une longue interruption, mais il trouve aussi ses racines dans les comics. Born Again est une bande dessinée de 1986 de Frank Miller et David Mazzucchelli, publiée plus tard sous forme de roman graphique étendu. Cependant, il est peu probable que la série Disney soit basée sur ce problème, car la plupart des événements de la bande dessinée ont eu lieu dans la saison 3 de Daredevil de Netflix.

La version Disney de Matt Murdock est apparue brièvement dans She-Hulk. Cependant, nous ne savons pas si Jennifer Walters fera également une apparition dans Born Again.

Disney+

Casting de Daredevil : Born Again

Charlie Cox reviendra dans le rôle de Matt Murdock, alias Daredevil – le studio n’a pas l’intention de remplacer l’acteur. Il a également été confirmé que Vincent D’Onofrio jouera à nouveau le rôle de Wilson Fisk, alias Kingpin. Jon Bernthalqui jouait autrefois le rôle du Punisher, a également rejoint le casting.

Le retour des acteurs n’est guère surprenant : leurs rôles ont été bien accueillis par les fans et la critique à l’époque où les séries sur Matt Murdock et le Punisher étaient disponibles sur Netflix.

Le casting de la série comprend également Marguerite Levieva. Comme beaucoup de suspects, Levieva pourrait jouer la nouvelle petite amie de Matt Murdock. L’actrice est connue pour des productions telles que The Times Square Chronicles, The Lincoln Lawyer, Invisible et From the Cold Zone. Elle devrait également apparaître dans une nouvelle série de l’univers Star Wars, The Acolyte.

Disney+

Rejoindre également la série Sandrine Holt, qui est apparu dans MacGyver, House of Cards, Mr. Robot, Better Call Saul et American Gigolo. Selon les rumeurs, elle pourrait jouer la nouvelle version de Vanessa Fisk, la femme du Kingpin.

Michel Gandolfini, que vous connaissez peut-être dans The Many Saints of Newark, apparaîtra également dans le casting de la série.

Malheureusement, nous ne savons toujours pas si Elden Henson et Deborah Ann Woll reviendra aux rôles de Foggy et Karen Page.

