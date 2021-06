Daredevil Alex Harvill, 28 ans, meurt dans un accident d’horreur lors d’une tentative de saut de record du monde à 351 pieds filmée – The Sun

Le coureur de MOTO et casse-cou Alex Harvill est décédé dans un accident jeudi alors qu’il s’entraînait pour un saut record du monde.

L’accident s’est produit à l’aéroport international du comté de Grant à Moses Lake, a déclaré le bureau du coroner du comté de Washington.

Harvill, 28 ans, se serait entraîné pour un saut record, qui devait avoir lieu au Moses Lake Airshow jeudi matin.

Le coureur tentait de battre le record de distance du plus long saut à moto, établi à 351 pieds – l’équivalent de la longueur totale but à but d’un terrain de football – par Robbie Maddison en mars 2008.

« Nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux proches d’Alex », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué.

Selon les rapports, Harvill a atterri en deçà de la pente descendante de la rampe d’atterrissage lors d’un entraînement, l’amenant à voler à environ 20 pieds au-dessus du guidon avant d’atterrir.

SAUT D’ENREGISTREMENT

Le casque de Harvill se serait envolé dans l’accident.

On ne sait toujours pas si Harvill est décédé sur le site de l’accident, dans l’ambulance ou à l’hôpital.

Une autopsie sera pratiquée vendredi, selon le coroner du comté de Grant, déterminant la cause exacte du décès.

Harvill, qui vivait à Ephrata, Washington, laisserait dans le deuil sa femme, Jessica, et ses enfants Willis, cinq ans, et Watson, un nouveau-né.

Le mois dernier, s’adressant au Columbia Basin Herald, Harvill a déclaré: « Je roule depuis l’âge de 4 ans, mais avant cela, je roulais à l’avant du vélo de mon père.

« Toute ma vie, j’ai conduit des motos tout-terrain et j’ai admiré tous ceux qui courent sur des motos tout-terrain et je considère ces gars comme des héros. »

En 2013, Harvill a établi le record du plus long saut de terre à terre à un peu plus de 297 pieds.