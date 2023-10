Daredevil, 104 ans, décède une semaine après être devenu « le plus vieux parachutiste du monde » | Actualités américaines

Un parachutiste de 104 ans – qui pourrait être certifié comme la personne la plus âgée à avoir jamais sauté d’un avion – est décédé une semaine seulement après une cascade casse-cou.

Dorothy Hoffner a dit « Allons-y, allons-y, Geronimo » alors qu’elle plongeait tête première hors d’un avion de 13 500 pieds (4 114 m) dans le nord de l’Illinois aux États-Unis le 1er octobre.

Un ami proche, Joe Conant, a déclaré qu’elle voulait juste sauter et qu’elle ne cherchait pas à battre de records – bien qu’il dépose des documents pour le Guinness World Records, le détenteur actuel du record étant âgé de 103 ans.

Mais mardi, M. Conant a révélé que Mme Hoffner avait été retrouvée morte dans sa maison de retraite lundi matin, apparemment décédée dans son sommeil une semaine après son saut en parachute.

« Elle était infatigable. Elle a continué », a déclaré M. Conant, un infirmier qui a rencontré Mme Hoffner il y a plusieurs années alors qu’il travaillait comme soignant pour un autre résident.

« Ce n’était pas quelqu’un qui faisait des siestes l’après-midi, ou qui ne se présentait pas à une réception, un dîner ou quoi que ce soit d’autre. Elle était toujours là, pleinement présente. Elle continuait, toujours. »

Mme Hoffner voulait sauter la semaine dernière pour revivre le plaisir qu’elle avait eu lors de son premier saut – quand elle avait 100 ans – mais cette fois, elle voulait diriger le saut plutôt que d’être expulsée.

Une foule l’a applaudi lorsqu’elle a atterri à Ottawa, à 140 kilomètres (85 miles) au sud-ouest de Chicago, et elle leur a dit que « l’âge n’est qu’un chiffre ».

Alors qu’elle retrouvait son déambulateur, elle a dit que c’était « merveilleux » d’être de retour au sol.

Elle a dit que c’était « merveilleux là-haut », ajoutant: « Tout cela était délicieux, merveilleux, cela n’aurait pas pu être mieux. »

La résidente de toujours de Chicago, qui allait avoir 105 ans en décembre, avait déclaré qu’elle envisageait ensuite de monter en montgolfière.

« Je n’ai jamais participé à l’un de ceux-là », a-t-elle déclaré.

M. Conant a déclaré qu’il travaillait sur la paperasse pour s’assurer que le Guinness World Records certifie son ami à titre posthume comme le plus vieux parachutiste du monde, mais il pense que cela prendra du temps.

Le record actuel a été établi en mai 2022 par la Suédoise Linnea Ingegard Larsson, 103 ans.

« Elle n’avait aucune intention de battre le record et elle n’était pas intéressée par une quelconque publicité ou quoi que ce soit », a déclaré M. Conant à propos de Mme Hoffner.

« Elle ne le faisait pas pour une autre raison que le fait de vouloir faire du parachutisme. »

« Il n’est jamais trop tard pour vivre le frisson de sa vie »

Skydive Chicago et la United States Parachute Association ont rendu hommage à Mme Hoffner dans une déclaration commune mardi.

« Nous sommes profondément attristés par le décès de Dorothy et nous nous sentons honorés d’avoir contribué à faire de son record du monde de saut en parachute une réalité », ont-ils déclaré.

« Dorothy nous rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour vivre le frisson de sa vie. Nous serons éternellement reconnaissants que le parachutisme ait fait partie de sa vie passionnante et bien vécue. »

M. Conant a déclaré que Mme Hoffner avait travaillé comme opérateur téléphonique chez Illinois Bell, devenu plus tard AT&T, pendant plus de 40 ans et avait pris sa retraite il y a 43 ans.

Elle ne s’est jamais mariée et M. Conant a déclaré qu’elle n’avait aucun membre de sa famille immédiate.

Un service commémoratif pour Mme Hoffner aura lieu début novembre.

« C’était une amie chère qui était une source d’inspiration », a ajouté M. Conant.