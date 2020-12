DENTON, Texas: Jaelon Darden a réussi huit attrapés pour 173 verges et quatre touchés, un sommet en carrière, pour aider le nord du Texas à battre UTEP 45-43 vendredi soir.

Lors de la quatrième réception TD de Dardens, le demi-finaliste du Prix Biletnikoff 2020 a égalé Casey Fitzgerald (2005-08) pour le record du programme du nord du Texas avec 229 réceptions en carrière alors qu’il donnait à Mean Green (4-5, 3-4 Conference USA) un 45-28 menez avec 9:58 à faire au quatrième quart. Il a battu le record de Fitzgeralds avec une prise de moins-2 verges avec 3:33 à faire.

Darden compte 19 touchés, soit quatre de plus que tout autre joueur du pays en neuf matchs cette saison.

Les Miners (3-5, 0-4) ont comblé l’écart avec une paire de touchés, y compris une conversion en deux points. Mais UTEP avait besoin de récupérer un coup de pied en jeu à 26 secondes de la fin et Deonte Simpson l’a assuré pour le Mean Green pour leur permettre de dépasser le chronomètre pour la victoire.

Austin Aune a réussi 302 verges et un record en carrière de cinq touchés pour le nord du Texas. Simpson a ajouté 103 verges à la réception et un TD, et Tre Siggers a couru pour 94 verges.

Calvin Brownholtz a lancé pour 196 verges avec deux passes TD et quatre interceptions et a couru pour 114 verges et deux touchés pour les Miners. Deion Hankins a ajouté 99 verges au sol et deux points TD et Jacob Cowing a capté cinq passes pour 118 verges et deux touchés.

